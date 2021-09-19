https://ria.ru/20210919/filippiny-1750778622.html
Филиппинский боксер Пакьяо будет баллотироваться в президенты, сообщили СМИ
Филиппинский боксер Пакьяо будет баллотироваться в президенты, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2021
Филиппинский боксер Пакьяо будет баллотироваться в президенты, сообщили СМИ
Филиппинский боксер и сенатор Эммануэль Дапидран Пакьяо, известный как Мэнни Пакьяо, будет баллотироваться в президенты страны на выборах 2022 года, сообщает... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:12
2021-09-19T13:12
2021-09-19T13:12
в мире
филиппины
родриго дутерте
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Филиппинский боксер и сенатор Эммануэль Дапидран Пакьяо, известный как Мэнни Пакьяо, будет баллотироваться в президенты страны на выборах 2022 года, сообщает телеканал CNN Philippines."Сенатор Мэнни Пакьяо официально принимает выдвижение от фракции "Филиппинской демократической партии - Власть народа" (PDP-Laban), которую он возглавляет, в качестве кандидата в президенты на выборах 2022 года", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.Ранее "Филиппинская демократическая партия - Власть народа" (PDP-Laban) предложила баллотироваться в президенты Филиппин сенатору Кристоферу Бонгу Го, однако сам он заявил, что не заинтересован в этом.В сентябре также сообщалось, что Президент Филиппин Родриго Дутерте официально выдвинут в среду кандидатом в вице-президенты страны на выборах 2022 года в ходе заседания одной из фракций PDP-Laban.
https://rsport.ria.ru/20210822/pakyao-1746724127.html
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в мире, филиппины, родриго дутерте
Филиппинский боксер Пакьяо будет баллотироваться в президенты, сообщили СМИ
CNN Philippines: филиппинский боксер Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты