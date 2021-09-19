https://ria.ru/20210919/estoniya-1750835064.html
Посол России объяснил не очень высокую явку на выборах в Госдуму в Эстонии
Посол России объяснил не очень высокую явку на выборах в Госдуму в Эстонии - РИА Новости, 19.09.2021
Посол России объяснил не очень высокую явку на выборах в Госдуму в Эстонии
Посол России в Эстонии Александр Петров считает, что явка на выборах в Госдуму, вероятно, будет не очень высокой в связи с пандемией коронавируса. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:44
2021-09-19T19:44
2021-09-19T19:44
выборы в государственную думу
выборы
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен - РИА Новости. Посол России в Эстонии Александр Петров считает, что явка на выборах в Госдуму, вероятно, будет не очень высокой в связи с пандемией коронавируса.По данным посольства России в Эстонии, по состоянию на 16.00 (совпадает с мск) воскресенья, в ходе парламентских выборов проголосовали 3503 гражданина РФ. При этом в Таллине проголосовали 1723 человека, в Нарве - 1557 человек, в Тарту - 223.Петров отметил, что в голосовании свою роль сыграла и пандемия коронавируса. "Я думаю, что это заставило немалое количество людей задуматься, стоит ли подвергать себя возможному риску и приходить на избирательные участки", - сказал посол журналистам.Посольство выполняет действующие в Эстонии санитарно-эпидемиологические требования по борьбе с коронавирусом. При входе на избирательный участок у всех мерили температуру, просили продезинфицировать руки и надеть маску, которая предоставлялась бесплатно."Мы не гонимся за рекордными показателями. Возможно, в этот раз явка избирателей может быть несколько ниже, чем это было в предыдущее голосование. Мы трагедии из этого не делаем", – подчеркнул Петров.Наблюдатель от Общественной палаты РФ Александр Караулов сообщил РИА Новости, что работники избирательной комиссии действуют четко и быстро. "Поэтому у меня замечаний по работе нет", - сказал наблюдатель.Граждане России в Эстонии на выборах Госдумы в воскресенье могут проголосовать на 9 избирательных участках. В Таллине и Нарве открыты по четыре избирательных участка, еще один участок работает в Тарту. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск).На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году в голосовании на территории Эстонии приняли участие 10,4 тысячи человек, что составляет 12,34% от общего числа российских граждан в Эстонии, обладающих правом голоса.
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выборы, эстония, госдума рф, выборы в государственную думу, александр петров (посол), россия
Посол России объяснил не очень высокую явку на выборах в Госдуму в Эстонии
Посол Петров: в Эстонии явка на выборах в Госдуму пока не очень высокая из-за COVID-19
ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен - РИА Новости.
Посол России в Эстонии Александр Петров
считает, что явка на выборах в Госдуму, вероятно, будет не очень высокой в связи с пандемией коронавируса.
По данным посольства России в Эстонии, по состоянию на 16.00 (совпадает с мск) воскресенья, в ходе парламентских выборов проголосовали 3503 гражданина РФ. При этом в Таллине проголосовали 1723 человека, в Нарве - 1557 человек, в Тарту - 223.
Петров отметил, что в голосовании свою роль сыграла и пандемия коронавируса. "Я думаю, что это заставило немалое количество людей задуматься, стоит ли подвергать себя возможному риску и приходить на избирательные участки", - сказал посол журналистам.
Посольство выполняет действующие в Эстонии санитарно-эпидемиологические требования по борьбе с коронавирусом. При входе на избирательный участок у всех мерили температуру, просили продезинфицировать руки и надеть маску, которая предоставлялась бесплатно.
"Мы не гонимся за рекордными показателями. Возможно, в этот раз явка избирателей может быть несколько ниже, чем это было в предыдущее голосование. Мы трагедии из этого не делаем", – подчеркнул Петров.
Наблюдатель от Общественной палаты РФ Александр Караулов
сообщил РИА Новости, что работники избирательной комиссии действуют четко и быстро. "Поэтому у меня замечаний по работе нет", - сказал наблюдатель.
Граждане России
в Эстонии
на выборах Госдумы
в воскресенье могут проголосовать на 9 избирательных участках. В Таллине
и Нарве
открыты по четыре избирательных участка, еще один участок работает в Тарту
. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск).
На прошлых выборах в Госдуму в 2016 году в голосовании на территории Эстонии приняли участие 10,4 тысячи человек, что составляет 12,34% от общего числа российских граждан в Эстонии, обладающих правом голоса.