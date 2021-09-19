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Дождь в Москве будет идти всю ночь
Дождь в Москве будет идти всю ночь - РИА Новости, 19.09.2021
Дождь в Москве будет идти всю ночь
Дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщает пресс-служба МЧС столицы. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:36
2021-09-19T15:36
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
погода
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщает пресс-служба МЧС столицы."По прогнозам синоптиков Росгидромет с 21 часа 19 сентября с сохранением до 11 часов 20 сентября местами в Москве ожидается дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), погода
15:36 19.09.2021
 
Дождь в Москве будет идти всю ночь

МЧС: дождь и сильный ветер ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет с 21 часа 19 сентября с сохранением до 11 часов 20 сентября местами в Москве ожидается дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Погода
 
 
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