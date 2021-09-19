https://ria.ru/20210919/dozhd-1750803692.html

Дождь в Москве будет идти всю ночь

Дождь в Москве будет идти всю ночь - РИА Новости, 19.09.2021

Дождь в Москве будет идти всю ночь

Дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщает пресс-служба МЧС столицы. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:36

2021-09-19T15:36

2021-09-19T15:36

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

погода

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщает пресс-служба МЧС столицы."По прогнозам синоптиков Росгидромет с 21 часа 19 сентября с сохранением до 11 часов 20 сентября местами в Москве ожидается дождь, в отдельных районах сильный, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Кроме того, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20210919/liven-1750775385.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), погода