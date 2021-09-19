https://ria.ru/20210919/doklad-1750740436.html

Чижов назвал доклад ЕП по России образцом вмешательства во внутренние дела

Чижов назвал доклад ЕП по России образцом вмешательства во внутренние дела - РИА Новости, 19.09.2021

Чижов назвал доклад ЕП по России образцом вмешательства во внутренние дела

Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал доклад Европарламента по отношениям с Москвой классическим образцом вмешательства во внутренние дела государства. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T07:09

2021-09-19T07:09

2021-09-19T10:43

евросоюз

госдума рф

брюссель

андрюс кубилюс

владимир чижов

европарламент

россия

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал доклад Европарламента по отношениям с Москвой классическим образцом вмешательства во внутренние дела государства.Чижов уверен, что публикация связана с выборами в Госдуму, поскольку на следующей сессии Европарламента, которая состоится лишь через месяц, привлечь к ней внимание уже вряд ли бы удалось.Если кто-то в Брюсселе думает, что такие резолюции способны подтолкнуть россиян к протестам или как-то иначе раскачать ситуацию в стране, то они плохо знают Россию и ее народ, считает дипломат."Наши сограждане – достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы. Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти "путь к свету". Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно", — сказал Чижов.По его словам, документ полон откровенных глупостей и содержит фактические ошибки. "Например, Россию обвиняют в развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу", — указал постпред.Он добавил, что все "сваливаемые" на российские спецслужбы происшествия уголовного характера, включая даже убийство Бориса Немцова, подаются в утвердительном ключе. Только в одном случае в документе содержится формулировка "приписываемое деяние" – когда речь идет о взрывах в чешской Врбетице.В то же время дипломат напомнил, что доклад Европарламента не выражает официальную позицию Евросоюза. "Евросоюз – это не сверхгосударство, это не федерация 27 субъектов, это все-таки союз суверенных государств, каждое из которых имеет свою внутреннюю и внешнюю политику. И, конечно, им приходится буквально на каждом повороте и километре с большим трудом находить наименьший общий знаменатель для формирования совместной позиции", — заключил дипломат.Европейский парламент в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе содержится призыв к расширению санкций против Москвы, усилению европейского оборонного потенциала для ее сдерживания, разработке стратегии максимального снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов и поставок металлов. Вдобавок, авторы посоветовали Брюссели подготовиться к непризнанию итогов выборов в Госдуму, если их признают нечестными и проведенными с нарушениями демократических принципов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/vybory-1750419381.html

https://ria.ru/20210917/gazprom-1750609187.html

https://ria.ru/20210916/otnosheniya-1750371779.html

брюссель

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евросоюз, госдума рф, брюссель, андрюс кубилюс, владимир чижов, европарламент, россия