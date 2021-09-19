https://ria.ru/20210919/doklad-1750740436.html
Чижов назвал доклад ЕП по России образцом вмешательства во внутренние дела
Чижов назвал доклад ЕП по России образцом вмешательства во внутренние дела - РИА Новости, 19.09.2021
Чижов назвал доклад ЕП по России образцом вмешательства во внутренние дела
Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал доклад Европарламента по отношениям с Москвой классическим образцом вмешательства во внутренние дела государства. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:09
2021-09-19T07:09
2021-09-19T10:43
евросоюз
госдума рф
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андрюс кубилюс
владимир чижов
европарламент
россия
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал доклад Европарламента по отношениям с Москвой классическим образцом вмешательства во внутренние дела государства.Чижов уверен, что публикация связана с выборами в Госдуму, поскольку на следующей сессии Европарламента, которая состоится лишь через месяц, привлечь к ней внимание уже вряд ли бы удалось.Если кто-то в Брюсселе думает, что такие резолюции способны подтолкнуть россиян к протестам или как-то иначе раскачать ситуацию в стране, то они плохо знают Россию и ее народ, считает дипломат."Наши сограждане – достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы. Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти "путь к свету". Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно", — сказал Чижов.По его словам, документ полон откровенных глупостей и содержит фактические ошибки. "Например, Россию обвиняют в развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу", — указал постпред.Он добавил, что все "сваливаемые" на российские спецслужбы происшествия уголовного характера, включая даже убийство Бориса Немцова, подаются в утвердительном ключе. Только в одном случае в документе содержится формулировка "приписываемое деяние" – когда речь идет о взрывах в чешской Врбетице.В то же время дипломат напомнил, что доклад Европарламента не выражает официальную позицию Евросоюза. "Евросоюз – это не сверхгосударство, это не федерация 27 субъектов, это все-таки союз суверенных государств, каждое из которых имеет свою внутреннюю и внешнюю политику. И, конечно, им приходится буквально на каждом повороте и километре с большим трудом находить наименьший общий знаменатель для формирования совместной позиции", — заключил дипломат.Европейский парламент в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе содержится призыв к расширению санкций против Москвы, усилению европейского оборонного потенциала для ее сдерживания, разработке стратегии максимального снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов и поставок металлов. Вдобавок, авторы посоветовали Брюссели подготовиться к непризнанию итогов выборов в Госдуму, если их признают нечестными и проведенными с нарушениями демократических принципов.
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евросоюз, госдума рф, брюссель, андрюс кубилюс, владимир чижов, европарламент, россия
07:09 19.09.2021 (обновлено: 10:43 19.09.2021)
Чижов назвал доклад ЕП по России образцом вмешательства во внутренние дела
Чижов назвал доклад ЕП по отношениям с Россией образцом вмешательства во внутренние дела
БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости.
Постпред России
при ЕС Владимир Чижов
назвал доклад Европарламента по отношениям с Москвой
классическим образцом вмешательства во внутренние дела государства.
"Помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее", — заявил он.
Чижов уверен, что публикация связана с выборами в Госдуму
, поскольку на следующей сессии Европарламента
, которая состоится лишь через месяц, привлечь к ней внимание уже вряд ли бы удалось.
Если кто-то в Брюсселе
думает, что такие резолюции способны подтолкнуть россиян к протестам или как-то иначе раскачать ситуацию в стране, то они плохо знают Россию и ее народ, считает дипломат.
"Наши сограждане – достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы. Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти "путь к свету". Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно", — сказал Чижов.
По его словам, документ полон откровенных глупостей и содержит фактические ошибки.
"Например, Россию обвиняют в развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу", — указал постпред.
Он добавил, что все "сваливаемые" на российские спецслужбы происшествия уголовного характера, включая даже убийство Бориса Немцова
, подаются в утвердительном ключе. Только в одном случае в документе содержится формулировка "приписываемое деяние" – когда речь идет о взрывах в чешской Врбетице.
"А все остальные эпизоды уже не "приписываемые", это уже не пресловутое "хайли-лайкли" (весьма вероятно — Прим. ред.) Все эти полностью безосновательные обвинения, включая случай Скрипалей, перечислены в докладе Европарламента как якобы уже доказанные действия спецслужб России", — сказал Чижов.
В то же время дипломат напомнил, что доклад Европарламента не выражает официальную позицию Евросоюза
.
"Евросоюз – это не сверхгосударство, это не федерация 27 субъектов, это все-таки союз суверенных государств, каждое из которых имеет свою внутреннюю и внешнюю политику. И, конечно, им приходится буквально на каждом повороте и километре с большим трудом находить наименьший общий знаменатель для формирования совместной позиции", — заключил дипломат.
Европейский парламент в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом
"жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией.
В этом объемном документе содержится призыв к расширению санкций против Москвы, усилению европейского оборонного потенциала для ее сдерживания, разработке стратегии максимального снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов и поставок металлов. Вдобавок, авторы посоветовали Брюссели подготовиться к непризнанию итогов выборов в Госдуму, если их признают нечестными и проведенными с нарушениями демократических принципов.