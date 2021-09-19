https://ria.ru/20210919/diversiya-1750729121.html

СМИ: ИГ* взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии

СМИ: ИГ* взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии - РИА Новости, 19.09.2021

СМИ: ИГ* взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за диверсию на газопроводе, которая привела к отключению света в Дамаске, сообщают СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T00:27

2021-09-19T00:27

2021-09-19T00:30

в мире

дамаск (город)

сирия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за диверсию на газопроводе, которая привела к отключению света в Дамаске, сообщают СМИ со ссылкой на заявление террористической группировки.Министр энергетики Сирии Гассан Замель в пятницу сообщил, что диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей сирийской столице. Позднее сообщалось о восстановлении электроснабжения. По данным источника сирийского телеканала "Ихбария", помимо вывода из строя газопровода были попытки подорвать две ЛЭП в районе Хуран в пригороде Дамаска.По сообщению агентства Рейтер, ИГ* взяло на себя ответственность за диверсию, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210918/diversiya-1750631510.html

дамаск (город)

сирия

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в мире, дамаск (город), сирия