https://ria.ru/20210919/diversiya-1750729121.html
СМИ: ИГ* взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии
СМИ: ИГ* взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии - РИА Новости, 19.09.2021
СМИ: ИГ* взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии
"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за диверсию на газопроводе, которая привела к отключению света в Дамаске, сообщают СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T00:27
2021-09-19T00:27
2021-09-19T00:30
в мире
дамаск (город)
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_0:25:1696:979_1920x0_80_0_0_714f3d2b8853098d6cd9dfa06cbbfd6a.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за диверсию на газопроводе, которая привела к отключению света в Дамаске, сообщают СМИ со ссылкой на заявление террористической группировки.Министр энергетики Сирии Гассан Замель в пятницу сообщил, что диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей сирийской столице. Позднее сообщалось о восстановлении электроснабжения. По данным источника сирийского телеканала "Ихбария", помимо вывода из строя газопровода были попытки подорвать две ЛЭП в районе Хуран в пригороде Дамаска.По сообщению агентства Рейтер, ИГ* взяло на себя ответственность за диверсию, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210918/diversiya-1750631510.html
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_179:0:1518:1004_1920x0_80_0_0_6297e79f01a200fa7cff815c4bb4057c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сирия
00:27 19.09.2021 (обновлено: 00:30 19.09.2021)
СМИ: ИГ* взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии
Рейтер: ИГ* взяло ответственность за диверсию, приведшую к отключению света в Дамаске