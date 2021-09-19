https://ria.ru/20210919/deparde-1750817450.html

Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции

Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции - РИА Новости, 19.09.2021

Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции

Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:16

2021-09-19T17:16

2021-09-19T18:26

выборы в государственную думу

париж

монако (государство)

владимир путин

госдума рф

выборы в государственную думу

жерар депардье

россия

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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже, передает корреспондент РИА Новости."Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму - ред.) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов", - рассказал актер журналистам, добавив, что в прошлом году он также голосовал.По его мнению, многие французские интеллектуалы, которые говорят, что в России нет демократии, должны сначала посетить страну. "Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном", - добавил Депардье.В то же время он признался, что у него не возникало желания выдвигать свою кандидатуру на выборах в России – для этого нужно хорошо разбираться в политике, иметь свою программу и хорошо знать Россию.Избирательные участки во Франции – Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако – открылись в воскресенье в 08.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать. Как ранее сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая.Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства. Актер сохранил и французское гражданство.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750806003.html

париж

монако (государство)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, монако (государство), владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу, жерар депардье, россия