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Дегтярев набрал 57 процентов голосов на выборах хабаровского губернатора
Дегтярев набрал 57 процентов голосов на выборах хабаровского губернатора - РИА Новости, 19.09.2021
Дегтярев набрал 57 процентов голосов на выборах хабаровского губернатора
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,65% голосов после обработки 53,31% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:31
2021-09-19T19:31
2021-09-19T19:31
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,65% голосов после обработки 53,31% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК по итогам обработки 53,31% протоколов Дегтярев (ЛДПР) набирает 57,65% голосов, телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия – За правду") - 24,36%, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) - 10,34%, предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") - 3,29%.Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году руководителя региона Сергея Фургала.
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политика, выборы, хабаровский край, лдпр, цик рф, выборы в государственную думу, михаил дегтярев
Дегтярев набрал 57 процентов голосов на выборах хабаровского губернатора
Дегтярев лидирует с 57 процентами голосов на выборах хабаровского губернатора