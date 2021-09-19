https://ria.ru/20210919/ddos-ataki-1750801708.html

Системы онлайн-голосования успешно отразили все DDoS-атаки, сообщил эксперт

Системы онлайн-голосования успешно отразили все DDoS-атаки, сообщил эксперт - РИА Новости, 19.09.2021

Системы онлайн-голосования успешно отразили все DDoS-атаки, сообщил эксперт

Системы онлайн-голосования работают в штатном порядке и успешно справились с DDoS-атаками, заявил РИА Новости директор Регионального общественного центра... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:23

2021-09-19T15:23

2021-09-19T15:23

выборы в государственную думу

политика

технологии

севастополь

москва

госдума рф

цик рф

региональный общественный центр интернет-технологий (роцит)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Системы онлайн-голосования работают в штатном порядке и успешно справились с DDoS-атаками, заявил РИА Новости директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин."В целом все отлично работает, все хорошо. По поводу безопасности и отражения атак – все системы справились", - сообщил Сагдатулин.Он отметил, что основные атаки пришлись на первый день голосования, в который можно было зафиксировать небольшую задержку в 30 секунд при загрузке сервиса. После 12.00 мск система уже работала без сбоев.Российский Центризбирком в субботу сообщил, что отразил во второй день голосования крупную DDoS-атаку, средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тысяч запросов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750666834.html

https://ria.ru/20210917/ataka-1750606748.html

севастополь

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, технологии, севастополь, москва, госдума рф, цик рф, региональный общественный центр интернет-технологий (роцит), россия