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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/burkov-1750744980.html
Омский губернатор заявил, что новые депутаты должны слышать народ
Омский губернатор заявил, что новые депутаты должны слышать народ - РИА Новости, 19.09.2021
Омский губернатор заявил, что новые депутаты должны слышать народ
Губернатор Омской области Александр Бурков в воскресенье проголосовал на выборах и после этого заявил журналистам, что новые депутаты Госдумы РФ и регионального РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:47
2021-09-19T08:47
выборы в государственную думу
политика
омская область
александр бурков
госдума рф
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ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в воскресенье проголосовал на выборах и после этого заявил журналистам, что новые депутаты Госдумы РФ и регионального парламента должны быть близки к народу.Бурков проголосовал на участке, открытом на базе медицинского колледжа на улице Некрасова, в километре от здания Правительства Омской области. Губернатор появился на избирательном участке № 432 ровно в 11:00 по местному времени (8:00 по мск). Надев перчатки и получив четыре бюллетеня, он зашёл в кабинку открытого типа под номером 5. Через менее чем две минуты он опустил бюллетени в КОИБ и прокомментировал свою позицию журналистам."Это люди, которые должны слышать народ и близки к людям, всего лишь. Это главное, ключевое, чтобы был всегда диалог со своими избирателями, чтобы они действительно отстаивали интересы своего округа и интересы своего региона. Для нас, как для исполнительной власти, важно, кто придёт в состав Госдумы, в состав Законодательного собрания, чтобы работать вместе, на стыке… Имеет большое значение, насколько квалифицированы депутаты", - сказал губернатор, отвечая на вопрос журналистов о том, какими должны быть те люди, которым предстоит работать в муниципалитетах, в Законодательном собрании, Госдуме РФ.
омская область
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политика, омская область, александр бурков, госдума рф
08:47 19.09.2021
 
Омский губернатор заявил, что новые депутаты должны слышать народ

Глава Омской области Бурков: новые депутаты должны слышать народ

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в воскресенье проголосовал на выборах и после этого заявил журналистам, что новые депутаты Госдумы РФ и регионального парламента должны быть близки к народу.
Бурков проголосовал на участке, открытом на базе медицинского колледжа на улице Некрасова, в километре от здания Правительства Омской области. Губернатор появился на избирательном участке № 432 ровно в 11:00 по местному времени (8:00 по мск). Надев перчатки и получив четыре бюллетеня, он зашёл в кабинку открытого типа под номером 5. Через менее чем две минуты он опустил бюллетени в КОИБ и прокомментировал свою позицию журналистам.
"Это люди, которые должны слышать народ и близки к людям, всего лишь. Это главное, ключевое, чтобы был всегда диалог со своими избирателями, чтобы они действительно отстаивали интересы своего округа и интересы своего региона. Для нас, как для исполнительной власти, важно, кто придёт в состав Госдумы, в состав Законодательного собрания, чтобы работать вместе, на стыке… Имеет большое значение, насколько квалифицированы депутаты", - сказал губернатор, отвечая на вопрос журналистов о том, какими должны быть те люди, которым предстоит работать в муниципалитетах, в Законодательном собрании, Госдуме РФ.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаОмская областьАлександр БурковГосдума РФ
 
 
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