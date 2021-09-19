Омский губернатор заявил, что новые депутаты должны слышать народ
Глава Омской области Бурков: новые депутаты должны слышать народ
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в воскресенье проголосовал на выборах и после этого заявил журналистам, что новые депутаты Госдумы РФ и регионального парламента должны быть близки к народу.
Бурков проголосовал на участке, открытом на базе медицинского колледжа на улице Некрасова, в километре от здания Правительства Омской области. Губернатор появился на избирательном участке № 432 ровно в 11:00 по местному времени (8:00 по мск). Надев перчатки и получив четыре бюллетеня, он зашёл в кабинку открытого типа под номером 5. Через менее чем две минуты он опустил бюллетени в КОИБ и прокомментировал свою позицию журналистам.
"Это люди, которые должны слышать народ и близки к людям, всего лишь. Это главное, ключевое, чтобы был всегда диалог со своими избирателями, чтобы они действительно отстаивали интересы своего округа и интересы своего региона. Для нас, как для исполнительной власти, важно, кто придёт в состав Госдумы, в состав Законодательного собрания, чтобы работать вместе, на стыке… Имеет большое значение, насколько квалифицированы депутаты", - сказал губернатор, отвечая на вопрос журналистов о том, какими должны быть те люди, которым предстоит работать в муниципалитетах, в Законодательном собрании, Госдуме РФ.