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Омский губернатор заявил, что новые депутаты должны слышать народ

Омский губернатор заявил, что новые депутаты должны слышать народ - РИА Новости, 19.09.2021

Омский губернатор заявил, что новые депутаты должны слышать народ

Губернатор Омской области Александр Бурков в воскресенье проголосовал на выборах и после этого заявил журналистам, что новые депутаты Госдумы РФ и регионального РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:47

2021-09-19T08:47

2021-09-19T08:47

выборы в государственную думу

политика

омская область

александр бурков

госдума рф

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ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в воскресенье проголосовал на выборах и после этого заявил журналистам, что новые депутаты Госдумы РФ и регионального парламента должны быть близки к народу.Бурков проголосовал на участке, открытом на базе медицинского колледжа на улице Некрасова, в километре от здания Правительства Омской области. Губернатор появился на избирательном участке № 432 ровно в 11:00 по местному времени (8:00 по мск). Надев перчатки и получив четыре бюллетеня, он зашёл в кабинку открытого типа под номером 5. Через менее чем две минуты он опустил бюллетени в КОИБ и прокомментировал свою позицию журналистам."Это люди, которые должны слышать народ и близки к людям, всего лишь. Это главное, ключевое, чтобы был всегда диалог со своими избирателями, чтобы они действительно отстаивали интересы своего округа и интересы своего региона. Для нас, как для исполнительной власти, важно, кто придёт в состав Госдумы, в состав Законодательного собрания, чтобы работать вместе, на стыке… Имеет большое значение, насколько квалифицированы депутаты", - сказал губернатор, отвечая на вопрос журналистов о том, какими должны быть те люди, которым предстоит работать в муниципалитетах, в Законодательном собрании, Госдуме РФ.

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, омская область, александр бурков, госдума рф