16:58 19.09.2021 (обновлено: 18:32 19.09.2021)
Бокерия оценил организацию выборов с медицинской точки зрения
Бокерия: в санитарно-эпидемиологическом плане выборы организованы правильно
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет температуру у женщины на пункте вакцинации от гриппа на избирательном участке № 42 в Казани, где проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Выборы, с медицинской точки зрения, организованы правильно – с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщил председатель комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.
"Сами по себе выборы организованы очень правильно с медицинской точки зрения. Сегодня относительно лучше ситуация, чем была несколько месяцев назад, но она все равно остается угрожающей, поэтому все в масках, соблюдается дистанция, достаточно есть, чтобы люди не толпились", - сообщил Бокерия в ходе брифинга ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.