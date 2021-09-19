https://ria.ru/20210919/bokeriya-1750815503.html

Бокерия оценил организацию выборов с медицинской точки зрения

Бокерия оценил организацию выборов с медицинской точки зрения - РИА Новости, 19.09.2021

Бокерия оценил организацию выборов с медицинской точки зрения

Выборы, с медицинской точки зрения, организованы правильно – с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщил председатель комиссии ОП РФ по... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:58

2021-09-19T16:58

2021-09-19T18:32

выборы в государственную думу

политика

выборы

госдума рф

выборы в государственную думу

лео бокерия

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750822435_0:0:3539:1990_1920x0_80_0_0_ce383654986587c4b4d0a5603ecf3ca0.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Выборы, с медицинской точки зрения, организованы правильно – с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщил председатель комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия."Сами по себе выборы организованы очень правильно с медицинской точки зрения. Сегодня относительно лучше ситуация, чем была несколько месяцев назад, но она все равно остается угрожающей, поэтому все в масках, соблюдается дистанция, достаточно есть, чтобы люди не толпились", - сообщил Бокерия в ходе брифинга ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/tatarstan-1750752627.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, лео бокерия, россия, коронавирус в россии