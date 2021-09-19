Губернатор Брянской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Брянской области Богомаз проголосовал на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
БРЯНСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз проголосовал на выборах в Госдуму РФ на участке в родном селе Меленск Стародубского района, куда прибыл вместе с женой, сыновьями и внуками, сообщает региональное правительство.
"Мы сегодня исполнили свой гражданский долг. Как сказала внучка, проголосовали за Россию. Мы все сегодня выбираем самую лучшую нашу законодательную власть - Государственную Думу. Выбираем тех кандидатов, которые будут представлять Брянскую область в ближайшие пять лет. Сегодня я исполнил свой гражданский долг, отдал свой голос за тех, кого считаю достойными, за тех, кто будет в дальнейшем, в течение пяти лет думать о благополучии Брянской области, её развитии, о том, чтобы она стала ещё лучше и краше. Я призываю всех жителей Брянщины прийти сегодня на свои избирательные участки и сделать свой выбор", - приводятся слова губернатора.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. По последним данным областной избирательной комиссии, в Брянской области участие в голосовании приняли 49,90% избирателей.