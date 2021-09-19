https://ria.ru/20210919/bogomaz-1750813825.html

Губернатор Брянской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Брянской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Брянской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проголосовал на выборах в Госдуму РФ на участке в родном селе Меленск Стародубского района, куда прибыл вместе с... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:44

2021-09-19T16:44

2021-09-19T16:44

выборы в государственную думу

политика

брянская область

госдума рф

александр богомаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735483005_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_496c1b4d9861fa072a1c72f8f13f33c3.jpg

БРЯНСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз проголосовал на выборах в Госдуму РФ на участке в родном селе Меленск Стародубского района, куда прибыл вместе с женой, сыновьями и внуками, сообщает региональное правительство."Мы сегодня исполнили свой гражданский долг. Как сказала внучка, проголосовали за Россию. Мы все сегодня выбираем самую лучшую нашу законодательную власть - Государственную Думу. Выбираем тех кандидатов, которые будут представлять Брянскую область в ближайшие пять лет. Сегодня я исполнил свой гражданский долг, отдал свой голос за тех, кого считаю достойными, за тех, кто будет в дальнейшем, в течение пяти лет думать о благополучии Брянской области, её развитии, о том, чтобы она стала ещё лучше и краше. Я призываю всех жителей Брянщины прийти сегодня на свои избирательные участки и сделать свой выбор", - приводятся слова губернатора.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. По последним данным областной избирательной комиссии, в Брянской области участие в голосовании приняли 49,90% избирателей.

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, брянская область, госдума рф, александр богомаз