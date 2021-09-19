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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/bogomaz-1750813825.html
Губернатор Брянской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Брянской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Брянской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Брянской области Александр Богомаз проголосовал на выборах в Госдуму РФ на участке в родном селе Меленск Стародубского района, куда прибыл вместе с... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:44
2021-09-19T16:44
выборы в государственную думу
политика
брянская область
госдума рф
александр богомаз
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БРЯНСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз проголосовал на выборах в Госдуму РФ на участке в родном селе Меленск Стародубского района, куда прибыл вместе с женой, сыновьями и внуками, сообщает региональное правительство."Мы сегодня исполнили свой гражданский долг. Как сказала внучка, проголосовали за Россию. Мы все сегодня выбираем самую лучшую нашу законодательную власть - Государственную Думу. Выбираем тех кандидатов, которые будут представлять Брянскую область в ближайшие пять лет. Сегодня я исполнил свой гражданский долг, отдал свой голос за тех, кого считаю достойными, за тех, кто будет в дальнейшем, в течение пяти лет думать о благополучии Брянской области, её развитии, о том, чтобы она стала ещё лучше и краше. Я призываю всех жителей Брянщины прийти сегодня на свои избирательные участки и сделать свой выбор", - приводятся слова губернатора.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. По последним данным областной избирательной комиссии, в Брянской области участие в голосовании приняли 49,90% избирателей.
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политика, брянская область, госдума рф, александр богомаз
16:44 19.09.2021
 
Губернатор Брянской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Брянской области Богомаз проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Брянской области Александр Богомаз у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БРЯНСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз проголосовал на выборах в Госдуму РФ на участке в родном селе Меленск Стародубского района, куда прибыл вместе с женой, сыновьями и внуками, сообщает региональное правительство.
"Мы сегодня исполнили свой гражданский долг. Как сказала внучка, проголосовали за Россию. Мы все сегодня выбираем самую лучшую нашу законодательную власть - Государственную Думу. Выбираем тех кандидатов, которые будут представлять Брянскую область в ближайшие пять лет. Сегодня я исполнил свой гражданский долг, отдал свой голос за тех, кого считаю достойными, за тех, кто будет в дальнейшем, в течение пяти лет думать о благополучии Брянской области, её развитии, о том, чтобы она стала ещё лучше и краше. Я призываю всех жителей Брянщины прийти сегодня на свои избирательные участки и сделать свой выбор", - приводятся слова губернатора.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. По последним данным областной избирательной комиссии, в Брянской области участие в голосовании приняли 49,90% избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаБрянская областьГосдума РФАлександр Богомаз
 
 
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