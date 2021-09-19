https://ria.ru/20210919/beyrut-1750817036.html

В Ливане организовали бесплатные автобусы для голосующих на выборах россиян

В Ливане организовали бесплатные автобусы для голосующих на выборах россиян - РИА Новости, 19.09.2021

В Ливане организовали бесплатные автобусы для голосующих на выборах россиян

Избирательный участок в Русском доме в Бейруте в воскресенье открылся для всех российских граждан, желающих проголосовать на выборах в Госдуму. Для желающих... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:13

2021-09-19T17:13

2021-09-19T17:13

выборы в государственную думу

в мире

ливан

бейрут

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Избирательный участок в Русском доме в Бейруте в воскресенье открылся для всех российских граждан, желающих проголосовать на выборах в Госдуму. Для желающих отдать свой голос организовали бесплатные автобусы из разных регионов Ливана, потому что из-за кризиса в стране практически нет возможности купить топливо для личного автотранспорта, передает корреспондент РИА Новости."При организации избирательного участка для Русского дома в Бейруте и посольства России было важно, чтобы у всех граждан Российской Федерации, проживающих в Ливане, была возможность принять участие в этом важном политическом событии для нашей страны. В условиях экономического, политического и энергетического кризиса в Ливане, когда практически нет возможности приобрести автомобильное топливо для личного автотранспорта, были организованы бесплатные автобусные маршруты до избирательного участка из основных городов страны",- рассказал РИА Новости руководитель Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.Русский дом в Бейруте совместно с диппредставительством РФ создали праздничную атмосферу, чтобы для российской диаспоры этот день был запоминающимся.Собеседник агентства также отметил усилия ливанской стороны, которая уделила пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности здания Русского дома в Бейруте.Также большое внимание уделялось вопросу по информированию российских граждан о проведении выборов и организации работы избирательного участка. Заблаговременно в данном вопросе организаторам активно помогал Координационный совет российских соотечественников в Ливане и другие организации российских соотечественников в различных регионах страны.Избирательный участок № 8186 в Русском доме в Бейруте ждёт всех желающих принять участие в голосовании с 8:00 до 20:00.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750797191.html

ливан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, бейрут, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия