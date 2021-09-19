В Ливане организовали бесплатные автобусы для голосующих на выборах россиян
В Бейруте открылся избирательный участок по выборам в Госдуму
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ на участке в Санкт-Петербурге
БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Избирательный участок в Русском доме в Бейруте в воскресенье открылся для всех российских граждан, желающих проголосовать на выборах в Госдуму. Для желающих отдать свой голос организовали бесплатные автобусы из разных регионов Ливана, потому что из-за кризиса в стране практически нет возможности купить топливо для личного автотранспорта, передает корреспондент РИА Новости.
"При организации избирательного участка для Русского дома в Бейруте и посольства России было важно, чтобы у всех граждан Российской Федерации, проживающих в Ливане, была возможность принять участие в этом важном политическом событии для нашей страны. В условиях экономического, политического и энергетического кризиса в Ливане, когда практически нет возможности приобрести автомобильное топливо для личного автотранспорта, были организованы бесплатные автобусные маршруты до избирательного участка из основных городов страны",- рассказал РИА Новости руководитель Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.
Русский дом в Бейруте совместно с диппредставительством РФ создали праздничную атмосферу, чтобы для российской диаспоры этот день был запоминающимся.
"В день голосования российские соотечественники, проживающие за рубежом, чувствуют свою связь с Россией, принимают участие в выборе будущего своей первой Родины. Конечно, на фоне коронавирусной инфекции повышенное внимание было уделено вопросам эпидемиологической безопасности, соблюдения всех необходимых мер по нераспространению инфекции",- добавил Зайчиков.
Собеседник агентства также отметил усилия ливанской стороны, которая уделила пристальное внимание вопросам обеспечения безопасности здания Русского дома в Бейруте.
Также большое внимание уделялось вопросу по информированию российских граждан о проведении выборов и организации работы избирательного участка. Заблаговременно в данном вопросе организаторам активно помогал Координационный совет российских соотечественников в Ливане и другие организации российских соотечественников в различных регионах страны.
Избирательный участок № 8186 в Русском доме в Бейруте ждёт всех желающих принять участие в голосовании с 8:00 до 20:00.