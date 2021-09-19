15:04 19.09.2021 (обновлено: 17:45 19.09.2021)
Выигранные Песковым баллы пойдут на благотворительность
Выигранные Песковым и Венедиктовым баллы пойдут на благотворительность
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что выигранные им и пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым на онлайн-голосовании баллы отправятся в благотворительный фонд.
"Я связался с Дмитрием Сергеевичем Песковым, мы решили наши с ним баллы отправить в благотворительный фонд", — сказал Венедиктов.
О том, что проголосовавший онлайн Песков выиграл десять тысяч призовых баллов, сообщил журналистам ранее Венедиктов. Песков, в свою очередь, заявил РИА Новости, что пока не знает, выиграл ли он при розыгрыше призов после онлайн-голосования на выборах, планирует это проверить.
Ранее вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте сообщал, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, а также 100 машин и денежные призы — сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в 2021 году, согласно решению Центризбиркома России, проходит в Москве и еще шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.