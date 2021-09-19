23:42 19.09.2021 (обновлено: 23:52 19.09.2021)
Глава Минцифры рассказал об атаках на голосование из-за рубежа
Глава Минцифры Шадаев рассказал об атаках из-за рубежа на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Атаки на системы онлайн-голосования во время выборов в России велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах, в том числе в Северной Корее, но половина всех атак — из США, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в ЦИК.
"Мы знаем только место регистрации "айпишников". Пятьдесят процентов "айпишников" — США, 25% — Германия, дальше — там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного", — сказал Шадаев, отвечая на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России.
Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что на системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, в том числе сайт ЦИК, за три дня голосования было проведено 19 атак, все они было отражены. По его словам, в атаках участвовали зараженные устройства из разных стран, в том числе из Индии, Индонезии, Бразилии, Украины, Ирана, Таиланда, Бангладеш, Китая, России, США, Германии, Вьетнама, Литвы.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в воскресенье заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт комиссии на выборах, отметив, что "у нас такого никогда не было". По ее словам, атаки осуществляются преимущественно из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Центризбирком, добавила Памфилова, выявил несколько уязвимых точек, которые фактически могут повлиять на устойчивость информационных систем при кибератаках. Она отметила, что "надо все плюсы и минусы этой системы отработать по итогам выборов".
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Одновременно шли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводилось в Москве, а также еще в шести регионах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.