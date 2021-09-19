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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/ataki-1750866076.html
Глава Минцифры рассказал об атаках на голосование из-за рубежа
Глава Минцифры рассказал об атаках на голосование из-за рубежа - РИА Новости, 19.09.2021
Глава Минцифры рассказал об атаках на голосование из-за рубежа
Атаки на системы онлайн-голосования во время выборов в России велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах, в том числе в Северной Корее, но... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:42
2021-09-19T23:52
выборы в государственную думу
технологии
таиланд
севастополь
михаил осеевский
ростелеком
госдума рф
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Атаки на системы онлайн-голосования во время выборов в России велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах, в том числе в Северной Корее, но половина всех атак — из США, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в ЦИК."Мы знаем только место регистрации "айпишников". Пятьдесят процентов "айпишников" — США, 25% — Германия, дальше — там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного", — сказал Шадаев, отвечая на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России.Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что на системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, в том числе сайт ЦИК, за три дня голосования было проведено 19 атак, все они было отражены. По его словам, в атаках участвовали зараженные устройства из разных стран, в том числе из Индии, Индонезии, Бразилии, Украины, Ирана, Таиланда, Бангладеш, Китая, России, США, Германии, Вьетнама, Литвы.Глава Центризбиркома Элла Памфилова в воскресенье заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт комиссии на выборах, отметив, что "у нас такого никогда не было". По ее словам, атаки осуществляются преимущественно из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Центризбирком, добавила Памфилова, выявил несколько уязвимых точек, которые фактически могут повлиять на устойчивость информационных систем при кибератаках. Она отметила, что "надо все плюсы и минусы этой системы отработать по итогам выборов".Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Одновременно шли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводилось в Москве, а также еще в шести регионах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
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технологии, таиланд, севастополь, михаил осеевский, ростелеком, госдума рф, элла памфилова, максут шадаев, россия
23:42 19.09.2021 (обновлено: 23:52 19.09.2021)
 
Глава Минцифры рассказал об атаках на голосование из-за рубежа

Глава Минцифры Шадаев рассказал об атаках из-за рубежа на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Атаки на системы онлайн-голосования во время выборов в России велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах, в том числе в Северной Корее, но половина всех атак — из США, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в ЦИК.
"Мы знаем только место регистрации "айпишников". Пятьдесят процентов "айпишников" — США, 25% — Германия, дальше — там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного", — сказал Шадаев, отвечая на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России.
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Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что на системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, в том числе сайт ЦИК, за три дня голосования было проведено 19 атак, все они было отражены. По его словам, в атаках участвовали зараженные устройства из разных стран, в том числе из Индии, Индонезии, Бразилии, Украины, Ирана, Таиланда, Бангладеш, Китая, России, США, Германии, Вьетнама, Литвы.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в воскресенье заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт комиссии на выборах, отметив, что "у нас такого никогда не было". По ее словам, атаки осуществляются преимущественно из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Центризбирком, добавила Памфилова, выявил несколько уязвимых точек, которые фактически могут повлиять на устойчивость информационных систем при кибератаках. Она отметила, что "надо все плюсы и минусы этой системы отработать по итогам выборов".
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Одновременно шли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводилось в Москве, а также еще в шести регионах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
 
Выборы в Государственную думуТехнологииТаиландСевастопольМихаил ОсеевскийРостелекомГосдума РФЭлла ПамфиловаМаксут ШадаевРоссия
 
 
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