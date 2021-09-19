https://ria.ru/20210919/ataki-1750866076.html

Глава Минцифры рассказал об атаках на голосование из-за рубежа

Глава Минцифры рассказал об атаках на голосование из-за рубежа - РИА Новости, 19.09.2021

Глава Минцифры рассказал об атаках на голосование из-за рубежа

Атаки на системы онлайн-голосования во время выборов в России велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах, в том числе в Северной Корее, но... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:42

2021-09-19T23:42

2021-09-19T23:52

выборы в государственную думу

технологии

таиланд

севастополь

михаил осеевский

ростелеком

госдума рф

элла памфилова

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Атаки на системы онлайн-голосования во время выборов в России велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах, в том числе в Северной Корее, но половина всех атак — из США, заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам в ЦИК."Мы знаем только место регистрации "айпишников". Пятьдесят процентов "айпишников" — США, 25% — Германия, дальше — там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного", — сказал Шадаев, отвечая на вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования России.Ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что на системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, в том числе сайт ЦИК, за три дня голосования было проведено 19 атак, все они было отражены. По его словам, в атаках участвовали зараженные устройства из разных стран, в том числе из Индии, Индонезии, Бразилии, Украины, Ирана, Таиланда, Бангладеш, Китая, России, США, Германии, Вьетнама, Литвы.Глава Центризбиркома Элла Памфилова в воскресенье заявила о беспрецедентном количестве кибератак на сайт комиссии на выборах, отметив, что "у нас такого никогда не было". По ее словам, атаки осуществляются преимущественно из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%). Центризбирком, добавила Памфилова, выявил несколько уязвимых точек, которые фактически могут повлиять на устойчивость информационных систем при кибератаках. Она отметила, что "надо все плюсы и минусы этой системы отработать по итогам выборов".Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Одновременно шли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводилось в Москве, а также еще в шести регионах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210919/kiberataki-1750862020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, таиланд, севастополь, михаил осеевский, ростелеком, госдума рф, элла памфилова, максут шадаев, россия