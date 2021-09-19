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В "Ростелекоме" рассказали об атаках на системы онлайн-голосования

В "Ростелекоме" рассказали об атаках на системы онлайн-голосования - РИА Новости, 19.09.2021

В "Ростелекоме" рассказали об атаках на системы онлайн-голосования

На системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, в том числе сайт ЦИК, за три дня голосования было проведено 19 атак, все они были отражены, заявил РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:48

2021-09-19T22:48

2021-09-19T23:16

выборы в государственную думу

политика

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михаил осеевский

ростелеком

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, в том числе сайт ЦИК, за три дня голосования было проведено 19 атак, все они были отражены, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский."Всего было 19 атак. Некоторые были очень короткими, несколько минут, самая масштабная атака по времени была вчера, она продлилась пять часов 32 минуты. <...> В этих атаках участвовали зараженные устройства из самых разных стран: Индия, Индонезия, Бразилия, Украина, Иран, Таиланд, Бангладеш, Китай, Россия, Соединенные Штаты, Германия, Вьетнам, Литва и многие-многие другие. <...> Все эти 19 атак были отражены", — сказал он, выступая на заседании в ЦИК.При этом Осеевский подчеркнул, что атаковали разные ресурсы: "и порталы ЦИК, портал выборов, портал госуслуг, портал ЕСИА, портал mos.ru".

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политика, в мире, технологии, михаил осеевский, ростелеком, госдума рф, выборы в государственную думу, россия