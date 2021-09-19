https://ria.ru/20210919/armeniya-1750776083.html

Двое граждан Армении оказались на контролируемой Азербайджаном территории

Двое граждан Армении оказались на контролируемой Азербайджаном территории - РИА Новости, 19.09.2021

Двое граждан Армении оказались на контролируемой Азербайджаном территории

Двое граждан Армении оказались в субботу вечером на контролируемой Азербайджаном территории в приграничной Сюникской области страны, принимаются меры по их... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:52

2021-09-19T12:52

2021-09-19T12:52

в мире

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Двое граждан Армении оказались в субботу вечером на контролируемой Азербайджаном территории в приграничной Сюникской области страны, принимаются меры по их обнаружению, сообщили в пресс-центре армянской Службы нацбезопасности."Примерно в 21.00 (20.00 мск) 18 сентября Служба национальной безопасности Армении получила информацию, что в тот же день жители села Касах Котайкской области отклонились от трассы на участке автодороги Горис-Воротан и оказались на контролируемой Азербайджаном территории", - говорится на сайте СНБ.Отмечается, что пограничники Службы нацбезопасности Армении и ФСБ России проводят работы по их обнаружению.В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/armeniya-1750523500.html

армения

азербайджан

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в мире, армения, азербайджан