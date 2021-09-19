https://ria.ru/20210919/armeniya-1750776083.html
Двое граждан Армении оказались на контролируемой Азербайджаном территории
Двое граждан Армении оказались на контролируемой Азербайджаном территории - РИА Новости, 19.09.2021
Двое граждан Армении оказались на контролируемой Азербайджаном территории
Двое граждан Армении оказались в субботу вечером на контролируемой Азербайджаном территории в приграничной Сюникской области страны, принимаются меры по их... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:52
2021-09-19T12:52
2021-09-19T12:52
в мире
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603166_145:350:3103:2014_1920x0_80_0_0_008bbeacc2ee1d657a260a9f220097ab.jpg
ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости. Двое граждан Армении оказались в субботу вечером на контролируемой Азербайджаном территории в приграничной Сюникской области страны, принимаются меры по их обнаружению, сообщили в пресс-центре армянской Службы нацбезопасности."Примерно в 21.00 (20.00 мск) 18 сентября Служба национальной безопасности Армении получила информацию, что в тот же день жители села Касах Котайкской области отклонились от трассы на участке автодороги Горис-Воротан и оказались на контролируемой Азербайджаном территории", - говорится на сайте СНБ.Отмечается, что пограничники Службы нацбезопасности Армении и ФСБ России проводят работы по их обнаружению.В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/armeniya-1750523500.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603166_692:271:3016:2014_1920x0_80_0_0_967f4e03c54102574beb9eecd542d471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан
Двое граждан Армении оказались на контролируемой Азербайджаном территории
Двое граждан Армении оказались на контролируемой Азербайджаном территории в Сюнике
ЕРЕВАН, 19 сен – РИА Новости.
Двое граждан Армении
оказались в субботу вечером на контролируемой Азербайджаном
территории в приграничной Сюникской области страны, принимаются меры по их обнаружению, сообщили в пресс-центре армянской Службы нацбезопасности.
"Примерно в 21.00 (20.00 мск) 18 сентября Служба национальной безопасности Армении получила информацию, что в тот же день жители села Касах Котайкской области отклонились от трассы на участке автодороги Горис-Воротан и оказались на контролируемой Азербайджаном территории", - говорится на сайте СНБ.
Отмечается, что пограничники Службы нацбезопасности Армении и ФСБ России проводят работы по их обнаружению.
В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности.