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Явка на выборах в Архангельской области составила 34,76 процента к 15:00
Явка на выборах в Архангельской области составила 34,76 процента к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Архангельской области составила 34,76 процента к 15:00
Почти 35% избирателей Архангельской области пришли на избирательные участки к 15.00 воскресенья, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:10
2021-09-19T17:10
2021-09-19T17:10
выборы в государственную думу
политика
архангельская область
госдума рф
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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Почти 35% избирателей Архангельской области пришли на избирательные участки к 15.00 воскресенья, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."Явка на выборах к 15.00 составила 34,76%", - сказал собеседник агентства.В 2016 году, когда выборы проходили в один день, в Архангельской области к 15.00 проголосовали 24,3% избирателей.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы, жителям региона предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных собраний.
https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html
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политика, архангельская область, госдума рф
Явка на выборах в Архангельской области составила 34,76 процента к 15:00
Явка на выборах в Госдуму в Архангельской области составила 34,76 процента к 15:00