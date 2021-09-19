https://ria.ru/20210919/arkhangelsk-1750816685.html

Явка на выборах в Архангельской области составила 34,76 процента к 15:00

Явка на выборах в Архангельской области составила 34,76 процента к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Архангельской области составила 34,76 процента к 15:00

Почти 35% избирателей Архангельской области пришли на избирательные участки к 15.00 воскресенья, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:10

2021-09-19T17:10

2021-09-19T17:10

выборы в государственную думу

политика

архангельская область

госдума рф

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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Почти 35% избирателей Архангельской области пришли на избирательные участки к 15.00 воскресенья, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."Явка на выборах к 15.00 составила 34,76%", - сказал собеседник агентства.В 2016 году, когда выборы проходили в один день, в Архангельской области к 15.00 проголосовали 24,3% избирателей.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы, жителям региона предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных собраний.

https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html

архангельская область

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2021

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политика, архангельская область, госдума рф