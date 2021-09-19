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Антонов рассказал о взаимодействии России и США в киберсфере
Антонов рассказал о взаимодействии России и США в киберсфере - РИА Новости, 19.09.2021
Антонов рассказал о взаимодействии России и США в киберсфере
Сделаны конкретные шаги в сфере взаимодействия РФ и США в информационной сфере, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:08
2021-09-19T16:08
в мире
сша
анатолий антонов
россия
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Сделаны конкретные шаги в сфере взаимодействия РФ и США в информационной сфере, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов."Первые реальные, ощутимые шаги на этом направлении сделаны, есть конкретные, небольшие результаты. Но большую часть работы еще предстоит сделать", - сказал Антонов журналистам.Американцам сделано несколько предложений, направленных на укрепление взаимодействия в IT-сфере, сказал высокопоставленный дипломат. "Пока американские коллеги пытаются сконцентрироваться на проблеме кибербезопасности в контексте вымогательств... Проблема есть, она заключается в необходимости взаимодействия стран и выяснения того, откуда идут атаки, кто их совершает", - сказал посол.
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в мире, сша, анатолий антонов, россия
16:08 19.09.2021
 
Антонов рассказал о взаимодействии России и США в киберсфере

Посол Анатолий Антонов: Россия и США сделали шаги в сфере взаимодействия в киберсфере

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Сделаны конкретные шаги в сфере взаимодействия РФ и США в информационной сфере, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
"Первые реальные, ощутимые шаги на этом направлении сделаны, есть конкретные, небольшие результаты. Но большую часть работы еще предстоит сделать", - сказал Антонов журналистам.
Американцам сделано несколько предложений, направленных на укрепление взаимодействия в IT-сфере, сказал высокопоставленный дипломат. "Пока американские коллеги пытаются сконцентрироваться на проблеме кибербезопасности в контексте вымогательств... Проблема есть, она заключается в необходимости взаимодействия стран и выяснения того, откуда идут атаки, кто их совершает", - сказал посол.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 17:44
Россия передала США предложения по работе в киберсфере
 
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