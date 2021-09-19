https://ria.ru/20210919/antonov-1750808929.html

Антонов рассказал о взаимодействии России и США в киберсфере

Антонов рассказал о взаимодействии России и США в киберсфере - РИА Новости, 19.09.2021

Антонов рассказал о взаимодействии России и США в киберсфере

Сделаны конкретные шаги в сфере взаимодействия РФ и США в информационной сфере, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:08

2021-09-19T16:08

2021-09-19T16:08

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Сделаны конкретные шаги в сфере взаимодействия РФ и США в информационной сфере, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов."Первые реальные, ощутимые шаги на этом направлении сделаны, есть конкретные, небольшие результаты. Но большую часть работы еще предстоит сделать", - сказал Антонов журналистам.Американцам сделано несколько предложений, направленных на укрепление взаимодействия в IT-сфере, сказал высокопоставленный дипломат. "Пока американские коллеги пытаются сконцентрироваться на проблеме кибербезопасности в контексте вымогательств... Проблема есть, она заключается в необходимости взаимодействия стран и выяснения того, откуда идут атаки, кто их совершает", - сказал посол.

https://ria.ru/20210712/predlozheniya-1740970249.html

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2021

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в мире, сша, анатолий антонов, россия