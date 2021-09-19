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Явка в Алтайском крае приблизилась к 40 процентам

Явка в Алтайском крае приблизилась к 40 процентам - РИА Новости, 19.09.2021

Явка в Алтайском крае приблизилась к 40 процентам

Более 38% избирателей проголосовали в Алтайском крае к 18.00 (14.00 мск) с учетом двух предыдущих дней голосования, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:46

2021-09-19T19:46

2021-09-19T19:46

выборы в государственную думу

политика

выборы

белокуриха

алейск

алтайский край

госдума рф

выборы в государственную думу

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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Более 38% избирателей проголосовали в Алтайском крае к 18.00 (14.00 мск) с учетом двух предыдущих дней голосования, сообщили журналистам в региональном избиркоме."Средняя явка по краю 38,28% на 18.00", - заявили в пресс-службе избиркома.На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в Алтайском крае составляла 40,77%. В регионе проходят выборы депутатов Государственной Думы, Алтайского краевого заксобрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов. В частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно проходят довыборы в местные сельские советы. Всего на Алтае работают 1793 избирательных участка, в списках которых почти 1 миллион 793 тысячи избирателей.

белокуриха

алейск

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, белокуриха, алейск, алтайский край, госдума рф, выборы в государственную думу