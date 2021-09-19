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Явка в Алтайском крае приблизилась к 40 процентам
Явка в Алтайском крае приблизилась к 40 процентам - РИА Новости, 19.09.2021
Явка в Алтайском крае приблизилась к 40 процентам
Более 38% избирателей проголосовали в Алтайском крае к 18.00 (14.00 мск) с учетом двух предыдущих дней голосования, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:46
2021-09-19T19:46
2021-09-19T19:46
выборы в государственную думу
политика
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белокуриха
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выборы в государственную думу
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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Более 38% избирателей проголосовали в Алтайском крае к 18.00 (14.00 мск) с учетом двух предыдущих дней голосования, сообщили журналистам в региональном избиркоме."Средняя явка по краю 38,28% на 18.00", - заявили в пресс-службе избиркома.На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в Алтайском крае составляла 40,77%. В регионе проходят выборы депутатов Государственной Думы, Алтайского краевого заксобрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов. В частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно проходят довыборы в местные сельские советы. Всего на Алтае работают 1793 избирательных участка, в списках которых почти 1 миллион 793 тысячи избирателей.
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политика, выборы, белокуриха, алейск, алтайский край, госдума рф, выборы в государственную думу
Явка в Алтайском крае приблизилась к 40 процентам
Явка в Алтайском крае приблизилась к 40 процентам за два часа до закрытия участков