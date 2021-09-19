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МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца
МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца - РИА Новости, 19.09.2021
МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца
Спасатели приступили к поискам альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:54
2021-09-19T19:06
общество
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
россия
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НАЛЬЧИК, 19 сен - РИА Новости. Спасатели приступили к поискам альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 16.35 мск в воскресенье поступила информация о том, что получен сигнал SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус, высота 4957 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на поиски альпиниста отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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общество, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия
18:54 19.09.2021 (обновлено: 19:06 19.09.2021)
 
МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца

МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе на высоте около пяти тысяч метров американца

© Pixabay / Pixabay/ kaliberdaЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Pixabay / Pixabay/ kaliberda
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НАЛЬЧИК, 19 сен - РИА Новости. Спасатели приступили к поискам альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 16.35 мск в воскресенье поступила информация о том, что получен сигнал SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус, высота 4957 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на поиски альпиниста отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Спасатели во время учений по взаимодействию экстренных служб на канатной дороге Лужники-Воробьевы Горы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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ОбществоСШАМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭльбрусРоссия
 
 
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