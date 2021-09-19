https://ria.ru/20210919/alpinist-1750829410.html

МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца

МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца - РИА Новости, 19.09.2021

МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца

Спасатели приступили к поискам альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:54

2021-09-19T18:54

2021-09-19T19:06

общество

сша

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрус

россия

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НАЛЬЧИК, 19 сен - РИА Новости. Спасатели приступили к поискам альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 16.35 мск в воскресенье поступила информация о том, что получен сигнал SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус, высота 4957 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на поиски альпиниста отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20210916/spasateli-1750180078.html

сша

эльбрус

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия