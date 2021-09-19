https://ria.ru/20210919/alpinist-1750829410.html
МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца
МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца - РИА Новости, 19.09.2021
МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца
Спасатели приступили к поискам альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:54
2021-09-19T18:54
2021-09-19T19:06
общество
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155683/41/1556834156_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fcf8dd1c132fb471934df3ac1d1c75f.jpg
НАЛЬЧИК, 19 сен - РИА Новости. Спасатели приступили к поискам альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе на высоте около 5 тысяч метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 16.35 мск в воскресенье поступила информация о том, что получен сигнал SOS по спутниковой системе от потерявшегося гражданина США, находящегося на горе Эльбрус, высота 4957 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что на поиски альпиниста отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20210916/spasateli-1750180078.html
сша
эльбрус
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155683/41/1556834156_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e6df55a280067d3ddc05fcd6a4a0180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия
18:54 19.09.2021 (обновлено: 19:06 19.09.2021)
МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе американца
МЧС начало поиск потерявшегося на Эльбрусе на высоте около пяти тысяч метров американца