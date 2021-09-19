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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/afiny-1750743434.html
На избирательном участке в Афинах образовалась очередь
На избирательном участке в Афинах образовалась очередь - РИА Новости, 19.09.2021
На избирательном участке в Афинах образовалась очередь
Два избирательных участка на выборах депутатов Государственной думы открылись в Греции в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) - в Афинах и... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:27
2021-09-19T12:38
выборы в государственную думу
афины
греция
салоники
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Два избирательных участка на выборах депутатов Государственной думы открылись в Греции в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) - в Афинах и Салониках.В Афинах избирательный участок открыт в здании Российского центра науки и культуры. Как передаёт корреспондент РИА Новости, перед открытием возле избирательного участка собралась небольшая очередь.На участке выставлены стенды с информацией о партиях и кандидатах, о порядке голосования.В избирательной комиссии сообщили, что ждут активной явки избирателей.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России в этом году с 17 по 19 сентября. Российские граждане на думских выборах могут проголосовать в 144 странах, для этого организуют 348 избирательных участков, сообщил ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. О трёхдневной длительности голосования заявили лишь около 20 российских загранучреждений, добавил он.
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афины, греция, салоники, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
08:27 19.09.2021 (обновлено: 12:38 19.09.2021)
 
На избирательном участке в Афинах образовалась очередь

На избирательном участке на выборах в Госдуму в Афинах образовалась небольшая очередь

© РИА Новости / Геннадий МельникИзбирательный участок в Афинах, Греция
Избирательный участок в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Два избирательных участка на выборах депутатов Государственной думы открылись в Греции в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) - в Афинах и Салониках.
В Афинах избирательный участок открыт в здании Российского центра науки и культуры. Как передаёт корреспондент РИА Новости, перед открытием возле избирательного участка собралась небольшая очередь.
На участке выставлены стенды с информацией о партиях и кандидатах, о порядке голосования.
В избирательной комиссии сообщили, что ждут активной явки избирателей.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России в этом году с 17 по 19 сентября. Российские граждане на думских выборах могут проголосовать в 144 странах, для этого организуют 348 избирательных участков, сообщил ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. О трёхдневной длительности голосования заявили лишь около 20 российских загранучреждений, добавил он.
 
Выборы в Государственную думуАфиныГрецияСалоникиГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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