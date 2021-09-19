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На избирательном участке в Афинах образовалась очередь

На избирательном участке в Афинах образовалась очередь - РИА Новости, 19.09.2021

На избирательном участке в Афинах образовалась очередь

Два избирательных участка на выборах депутатов Государственной думы открылись в Греции в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) - в Афинах и... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:27

2021-09-19T08:27

2021-09-19T12:38

выборы в государственную думу

афины

греция

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госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Два избирательных участка на выборах депутатов Государственной думы открылись в Греции в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) - в Афинах и Салониках.В Афинах избирательный участок открыт в здании Российского центра науки и культуры. Как передаёт корреспондент РИА Новости, перед открытием возле избирательного участка собралась небольшая очередь.На участке выставлены стенды с информацией о партиях и кандидатах, о порядке голосования.В избирательной комиссии сообщили, что ждут активной явки избирателей.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России в этом году с 17 по 19 сентября. Российские граждане на думских выборах могут проголосовать в 144 странах, для этого организуют 348 избирательных участков, сообщил ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. О трёхдневной длительности голосования заявили лишь около 20 российских загранучреждений, добавил он.

афины

греция

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россия

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2021

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афины, греция, салоники, госдума рф, выборы в государственную думу, россия