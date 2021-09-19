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Российский посол рассказал, как проходят выборы в Госдуму в Афганистане

Российский посол рассказал, как проходят выборы в Госдуму в Афганистане - РИА Новости, 19.09.2021

Российский посол рассказал, как проходят выборы в Госдуму в Афганистане

Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в Афганистане, граждане России достаточно активно идут голосовать на выборах в Госдуму, заявил посол России в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:51

2021-09-19T14:51

2021-09-19T14:51

выборы в государственную думу

политика

афганистан

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коммунисты россии

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дмитрий жирнов

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в Афганистане, граждане России достаточно активно идут голосовать на выборах в Госдуму, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов."Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию, наши граждане довольно активно подтягиваются по афганским меркам, довольно активно", - сказал он, выступая по видеотрансляции в ЦИК."Первой пришла женщина, несмотря на сообщения ряда западных СМИ о том, что здесь женщин третируют. Впервые в этом году пришел росгражданин сорокатрёхлетний, который давно здесь живет, но до этого ни разу не ходил. Мы его поздравили с почином, пожелали, чтобы и дальше он наше посольство как можно чаще навещал по разным поводам, в том числе в случае проведения выборов", - рассказал диломат.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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Голосование на выборах в Госдуму в российском посольстве в Кабуле Голосование на выборах в Госдуму сегодня проходит и в российском посольстве в Кабуле. Чтобы попасть в здание дипмиссии, нужно пройти два пункта досмотра. На первом за безопасность отвечают талибы (движение запрещено в РФ как террористическое), на втором - охрана посольства. 2021-09-19T14:51 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, афганистан, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия, дмитрий жирнов