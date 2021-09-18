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Захарова проголосовала на выборах в Госдуму

Захарова проголосовала на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Захарова проголосовала на выборах в Госдуму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу проголосовала на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:17

2021-09-18T16:17

2021-09-18T16:18

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

ленинградское шоссе (москва)

мария захарова

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу проголосовала на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Захарова отдала свой голос на избирательном участке, расположенном в одной из московских школ на Ленинградском шоссе.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

ленинградское шоссе (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, ленинградское шоссе (москва), мария захарова