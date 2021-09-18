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Захарова проголосовала на выборах в Госдуму
Захарова проголосовала на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
Захарова проголосовала на выборах в Госдуму
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу проголосовала на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:17
2021-09-18T16:17
2021-09-18T16:18
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
ленинградское шоссе (москва)
мария захарова
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу проголосовала на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Захарова отдала свой голос на избирательном участке, расположенном в одной из московских школ на Ленинградском шоссе.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
ленинградское шоссе (москва)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, госдума рф, ленинградское шоссе (москва), мария захарова
16:17 18.09.2021 (обновлено: 16:18 18.09.2021)
Захарова проголосовала на выборах в Госдуму
Представитель МИД Захарова проголосовала на выборах в Госдуму