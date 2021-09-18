https://ria.ru/20210918/yavka-1750719912.html
В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей
В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей - РИА Новости, 18.09.2021
В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей
Явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму РФ составила более 45%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T21:41
2021-09-18T21:41
2021-09-18T21:41
выборы в государственную думу
политика
выборы
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750568109_0:289:3072:2016_1920x0_80_0_0_c51fe24fffc4936dda4954ade9d56417.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму РФ составила более 45%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.В 20:00 в субботу завершился второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ. В воскресенье завершающий день голосования."По состоянию на 20:00 18 сентября на избирательных участках республики проголосовали 269 932 избирателя. Явка составила 45,77%", - говорится в сообщении.Явка избирателей в первый день выборов главы Мордовии составила 25,92%, всего 17 сентября проголосовали 152 813 избирателей. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869.Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Мордовии седьмого созыва.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750568109_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_225b80252888c967ad0faa48f6bd4c41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей
Явка на выборах главы Мордовии и депутатов Госдумы за два дня составила более 45 процентов