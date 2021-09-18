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В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей

В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей - РИА Новости, 18.09.2021

В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей

Явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму РФ составила более 45%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T21:41

2021-09-18T21:41

2021-09-18T21:41

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму РФ составила более 45%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.В 20:00 в субботу завершился второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ. В воскресенье завершающий день голосования."По состоянию на 20:00 18 сентября на избирательных участках республики проголосовали 269 932 избирателя. Явка составила 45,77%", - говорится в сообщении.Явка избирателей в первый день выборов главы Мордовии составила 25,92%, всего 17 сентября проголосовали 152 813 избирателей. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869.Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Мордовии седьмого созыва.

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политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, россия