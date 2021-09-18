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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей
В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей - РИА Новости, 18.09.2021
В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей
Явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму РФ составила более 45%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T21:41
2021-09-18T21:41
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму РФ составила более 45%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.В 20:00 в субботу завершился второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ. В воскресенье завершающий день голосования."По состоянию на 20:00 18 сентября на избирательных участках республики проголосовали 269 932 избирателя. Явка составила 45,77%", - говорится в сообщении.Явка избирателей в первый день выборов главы Мордовии составила 25,92%, всего 17 сентября проголосовали 152 813 избирателей. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869.Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Мордовии седьмого созыва.
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политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
21:41 18.09.2021
 
В Мордовии за два дня проголосовали более 45 процентов избирателей

Явка на выборах главы Мордовии и депутатов Госдумы за два дня составила более 45 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнформационный центр ЦИК РФ
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму РФ составила более 45%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.
В 20:00 в субботу завершился второй день выборов главы региона и депутатов Госдумы РФ. В воскресенье завершающий день голосования.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
"По состоянию на 20:00 18 сентября на избирательных участках республики проголосовали 269 932 избирателя. Явка составила 45,77%", - говорится в сообщении.
Явка избирателей в первый день выборов главы Мордовии составила 25,92%, всего 17 сентября проголосовали 152 813 избирателей. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869.
Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Мордовии седьмого созыва.
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