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Политологи оценили явку на выборах в Госдуму

Политологи оценили явку на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Политологи оценили явку на выборах в Госдуму

Явка на выборах в Госдуму по итогам двух дней голосования опережает многие ожидания, в частности, это связано с интересом россиян к электронному формату... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T18:53

2021-09-18T18:53

2021-09-18T19:12

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму по итогам двух дней голосования опережает многие ожидания, в частности, это связано с интересом россиян к электронному формату избирательного права, считают опрошенные РИА Новости политологи.Явка на выборах в Госдуму на 15:00 по московскому времени во второй день голосования в России составила 25,64%. Явка в первый день голосования на 20:00 мск составила 16,85%. Эти цифры не учитывают дистанционное электронное голосование. По данным ЦИК на субботу, явка среди проголосовавших на выборах в России онлайн достигла 70%."Я хочу сказать, что те сведения по явке, которые поступают, начиная со вчерашнего дня, они опережают многие прогнозы, которые были изначально. Во многом это связано с самим форматом трёхдневного голосования, то есть, конечно, трудно пока предсказать итоговую явку. В целом нынешние цифры являются оптимистическими", - сказал политолог Александр Коньков.Отвечая на вопрос, как можно оценить активность россиян в электронном голосовании, Коньков сказал: "Для тех регионов, у которых такая возможность есть, это безусловное преимущество. По крайней мере, в Москве, достаточно много людей выбрали этот формат. Это вызвано и общеэпидемиологической ситуацией, и погодой, и в целом это намного удобнее".По словам Конькова, практика электронного голосования, вероятнее всего, станет популярной, поскольку общество ее приветствует."Такого рода прецедентов в мире еще нет, когда Россия сможет выйти на все 85 регионов, я думаю, что это будет позитивным опытом для всего мира", - заключил Коньков.В свою очередь, президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что, итоговая явка, по его мнению, вероятнее всего, может составить около 50%.Минченко отметил, что жалоб в ходе выборов в Госдуму по итогам двух дней голосования очень мало."На самом деле, намного меньше чем в 2011 году или в 2016 году, то есть, по крайней мере, пока за первые полтора дня голосования обстановка очень спокойна. Нет политических сил, которые были бы заинтересованы в делигитимации выборов", - подчеркнул он.Также эксперт отметил высокую явку на дистанционное голосование. По его мнению, уровень доверия к этой форме реализации избирательного права достаточно высокий."Ключевой момент – это сравнение результатов дистанционного голосования и голосования на избирательных участках. Потому что одни партии призывают пользоваться дистанционной формой, а ряд оппозиционных партий говорили, что нет, мы не доверяем, и призывали своих сторонников этой формой не пользоваться", - заключил Минченко.

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