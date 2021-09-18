https://ria.ru/20210918/yavka-1750677069.html

Явка среди проголосовавших онлайн достигла 70%

Явка среди проголосовавших онлайн достигла 70% - РИА Новости, 18.09.2021

Явка среди проголосовавших онлайн достигла 70%

Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70 процентов, свидетельствуют данные Центризбиркома. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:39

2021-09-18T14:39

2021-09-18T14:50

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70 процентов, свидетельствуют данные Центризбиркома."К концу голосования, я думаю, она будет около 90%. Такой явки на обычных классических участках, такого не бывает, это даже сложно представить", — сказал зампред ЦИК Николай Булаев в эфире "России 24".Единый день голосования проходит 17-19 сентября. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Дистанционно сделать выбор могут избиратели в Москве, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 партии, выдвинувшие почти 74 тысячи соискателей.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750624878.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф