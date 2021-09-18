https://ria.ru/20210918/yavka-1750677069.html
Явка среди проголосовавших онлайн достигла 70%
Явка среди проголосовавших онлайн достигла 70% - РИА Новости, 18.09.2021
Явка среди проголосовавших онлайн достигла 70%
Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70 процентов, свидетельствуют данные Центризбиркома. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:39
2021-09-18T14:39
2021-09-18T14:50
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750548336_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_d00859b8f3470c03bc0fec8d6c1f8766.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70 процентов, свидетельствуют данные Центризбиркома."К концу голосования, я думаю, она будет около 90%. Такой явки на обычных классических участках, такого не бывает, это даже сложно представить", — сказал зампред ЦИК Николай Булаев в эфире "России 24".Единый день голосования проходит 17-19 сентября. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Дистанционно сделать выбор могут избиратели в Москве, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 партии, выдвинувшие почти 74 тысячи соискателей.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750624878.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750548336_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_cabc1129fbecfa866af084e246300120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, цик рф
14:39 18.09.2021 (обновлено: 14:50 18.09.2021)
Явка среди проголосовавших онлайн достигла 70%
Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70%