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В Иркутской области явка на выборах составила более 16 процентов на 15:00
В Иркутской области явка на выборах составила более 16 процентов на 15:00 - РИА Новости, 18.09.2021
В Иркутской области явка на выборах составила более 16 процентов на 15:00
Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу на 15.00 местного времени в субботу составила более 16%, сообщает Избирательная комиссия... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:57
2021-09-18T13:57
2021-09-18T13:57
выборы в государственную думу
политика
иркутская область
аларский район
бодайбинский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу на 15.00 местного времени в субботу составила более 16%, сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.В Иркутской области проходят 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Выборы проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В субботу в регионе в 8.00 по местному времени открылся 1861 участок. В Иркутской области численность избирателей составляет более 1,8 миллиона человек. В пятницу в регионе проголосовали 10,86% избирателей."Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Иркутской области 18 сентября на 15.00 (10.00 мск) составила 16,29% (300 094 человека)", - говорится в сообщении.На этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Катангского 35,04%, Балаганского 34,63%, Аларского районов 29,85%. Самая низкая явка в Бодайбо и Бодайбинском районе - 11,15%.Голосование организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
иркутская область
аларский район
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политика, иркутская область, аларский район, бодайбинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Иркутской области явка на выборах составила более 16 процентов на 15:00
В Иркутской области явка на выборах в Госдуму составила более 16 процентов на 15:00