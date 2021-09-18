https://ria.ru/20210918/yavka-1750654546.html

Явка в Подмосковье в первый день выборов составила более 12%

Явка в Подмосковье в первый день выборов составила более 12% - РИА Новости, 18.09.2021

Явка в Подмосковье в первый день выборов составила более 12%

Явка избирателей в Подмосковье на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в первый день голосования составила более 12%, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:01

2021-09-18T11:01

2021-09-18T11:01

выборы в государственную думу

политика

севастополь

московская область (подмосковье)

москва

московская областная дума

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653101_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_abf8a5e2410d80e9c5bfffac3277820d.jpg

ОДИНЦОВО (Московская область), 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Подмосковье на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в первый день голосования составила более 12%, сообщил журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин."По результатам первого дня явка - более 12%. Проголосовали около 900 тысяч избирателей", - сказал Березкин.Он также отметил, что в Мособлизбирком поступило три жалобы, две находятся в процессе рассмотрения. На горячую линию регионального избиркома поступило около 200 обращений, все они носят технический характер.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

севастополь

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, московская область (подмосковье), москва, московская областная дума, госдума рф