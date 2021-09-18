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Явка в Подмосковье в первый день выборов составила более 12%
Явка в Подмосковье в первый день выборов составила более 12% - РИА Новости, 18.09.2021
Явка в Подмосковье в первый день выборов составила более 12%
Явка избирателей в Подмосковье на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в первый день голосования составила более 12%, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:01
2021-09-18T11:01
2021-09-18T11:01
выборы в государственную думу
политика
севастополь
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москва
московская областная дума
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ОДИНЦОВО (Московская область), 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Подмосковье на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в первый день голосования составила более 12%, сообщил журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин."По результатам первого дня явка - более 12%. Проголосовали около 900 тысяч избирателей", - сказал Березкин.Он также отметил, что в Мособлизбирком поступило три жалобы, две находятся в процессе рассмотрения. На горячую линию регионального избиркома поступило около 200 обращений, все они носят технический характер.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.
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политика, севастополь, московская область (подмосковье), москва, московская областная дума, госдума рф
Явка в Подмосковье в первый день выборов составила более 12%
Явка в Подмосковье в первый день выборов в Госдуму составила более 12%