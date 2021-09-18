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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/yavka-1750653329.html
Трехдневное голосование повысило явку на выборах, считают в ЕР
Трехдневное голосование повысило явку на выборах, считают в ЕР - РИА Новости, 18.09.2021
Трехдневное голосование повысило явку на выборах, считают в ЕР
Трехдневное голосование вызвало значительный рост числа голосующих на выборах, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия". РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:46
2021-09-18T10:46
выборы в государственную думу
политика
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единая россия
госдума рф
чукотка
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Трехдневное голосование вызвало значительный рост числа голосующих на выборах, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия"."В каждом из федеральных округов есть регионы-лидеры по явке. На это повлиял в том числе активный ход предвыборных кампаний в этих субъектах РФ и трехдневное голосование", - говорится в сообщении со ссылкой на замсекретаря генсовета "Единой России", сенатора Сергея Перминова.По словам Перминова, особая ситуация отмечается в столице, где активно применяется электронное голосование. Он добавил, что такая практика хорошо себя зарекомендовала, так как позволила москвичам значительно сэкономить время."Вопреки всем заявлениям оппонентов, интерес к выборам в столице крайне высокий. Мы полагаем, москвичи по достоинству оценили все преимущества и возможности, которое дает дистанционное голосование", - цитирует Перминова пресс-служба партии.В первый день голосования явка на выборы в Москве составила 23,07%, на Чукотке - 31,5%, в Татарстане превысила 32%, а в Кузбассе - 33%, в Иркутской области составила почти 11%, в Чечне - 39,46%, на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35%, более 30% избирателей проголосовали в Северной Осетии.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.
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политика, москва, единая россия, госдума рф, чукотка, россия
10:46 18.09.2021
 
Трехдневное голосование повысило явку на выборах, считают в ЕР

Единая Россия: трехдневное голосование повысило явку на выборах

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №33 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Республике Хакасия
Женщина голосует на избирательном участке №33 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Трехдневное голосование вызвало значительный рост числа голосующих на выборах, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
"В каждом из федеральных округов есть регионы-лидеры по явке. На это повлиял в том числе активный ход предвыборных кампаний в этих субъектах РФ и трехдневное голосование", - говорится в сообщении со ссылкой на замсекретаря генсовета "Единой России", сенатора Сергея Перминова.
По словам Перминова, особая ситуация отмечается в столице, где активно применяется электронное голосование. Он добавил, что такая практика хорошо себя зарекомендовала, так как позволила москвичам значительно сэкономить время.
"Вопреки всем заявлениям оппонентов, интерес к выборам в столице крайне высокий. Мы полагаем, москвичи по достоинству оценили все преимущества и возможности, которое дает дистанционное голосование", - цитирует Перминова пресс-служба партии.
В первый день голосования явка на выборы в Москве составила 23,07%, на Чукотке - 31,5%, в Татарстане превысила 32%, а в Кузбассе - 33%, в Иркутской области составила почти 11%, в Чечне - 39,46%, на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35%, более 30% избирателей проголосовали в Северной Осетии.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваЕдиная РоссияГосдума РФЧукоткаРоссия
 
 
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