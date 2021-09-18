https://ria.ru/20210918/yavka-1750653329.html

Трехдневное голосование повысило явку на выборах, считают в ЕР

Трехдневное голосование повысило явку на выборах, считают в ЕР - РИА Новости, 18.09.2021

Трехдневное голосование повысило явку на выборах, считают в ЕР

Трехдневное голосование вызвало значительный рост числа голосующих на выборах, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия". РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:46

2021-09-18T10:46

2021-09-18T10:46

выборы в государственную думу

политика

москва

единая россия

госдума рф

чукотка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650177_0:0:2292:1289_1920x0_80_0_0_499728b5c59f920b7d07626c19a07e37.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Трехдневное голосование вызвало значительный рост числа голосующих на выборах, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия"."В каждом из федеральных округов есть регионы-лидеры по явке. На это повлиял в том числе активный ход предвыборных кампаний в этих субъектах РФ и трехдневное голосование", - говорится в сообщении со ссылкой на замсекретаря генсовета "Единой России", сенатора Сергея Перминова.По словам Перминова, особая ситуация отмечается в столице, где активно применяется электронное голосование. Он добавил, что такая практика хорошо себя зарекомендовала, так как позволила москвичам значительно сэкономить время."Вопреки всем заявлениям оппонентов, интерес к выборам в столице крайне высокий. Мы полагаем, москвичи по достоинству оценили все преимущества и возможности, которое дает дистанционное голосование", - цитирует Перминова пресс-служба партии.В первый день голосования явка на выборы в Москве составила 23,07%, на Чукотке - 31,5%, в Татарстане превысила 32%, а в Кузбассе - 33%, в Иркутской области составила почти 11%, в Чечне - 39,46%, на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35%, более 30% избирателей проголосовали в Северной Осетии.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

москва

чукотка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, единая россия, госдума рф, чукотка, россия