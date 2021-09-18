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Явка в Москве в первый день голосования составила 23,07%
Явка в Москве в первый день голосования составила 23,07% - РИА Новости, 18.09.2021
Явка в Москве в первый день голосования составила 23,07%
Явка в Москве в первый день голосования, в том числе онлайн, составила 23,07 процента, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:37
2021-09-18T08:37
2021-09-18T09:23
выборы в государственную думу
политика
москва
севастополь
ростовская область
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Явка в Москве в первый день голосования, в том числе онлайн, составила 23,07 процента, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.Он отметил, что в первый день очно проголосовали почти 7 процентов избирателей, в абсолютных цифрах — почти 534 тысячи человек. Онлайн-форматом воспользовались 1,27 миллиона человек — 16 процентов от базы по городу в целом. Явка составила 63,1 процента. Общее число онлайн-избирателей в столице — 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.Выборы в Госдуму проходят в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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политика, москва, севастополь, ростовская область, алексей венедиктов (журналист), госдума рф
08:37 18.09.2021 (обновлено: 09:23 18.09.2021)
Явка в Москве в первый день голосования составила 23,07%
Явка в Москве на выборы в Госдуму в первый день голосования составила 23,07%