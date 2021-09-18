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Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента
Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента
Явка на выборах в Госдуму в Кемеровской области в первый день голосования составила 33,74%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T06:40
2021-09-18T06:40
2021-09-18T06:40
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политика
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госдума рф
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КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кемеровской области в первый день голосования составила 33,74%, сообщает избирательная комиссия региона.В Кузбассе проходят 19 избирательных кампаний. Помимо думских, это выборы в советы народных депутатов в Кемерово и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750638211.html
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политика, кемеровская область, новокузнецк, мыски, госдума рф
Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента
Явка в первый день выборов в Кемеровской области превысила 33 процента