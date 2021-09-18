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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/yavka-1750638906.html
Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента
Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента
Явка на выборах в Госдуму в Кемеровской области в первый день голосования составила 33,74%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T06:40
2021-09-18T06:40
выборы в государственную думу
политика
кемеровская область
новокузнецк
мыски
госдума рф
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КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кемеровской области в первый день голосования составила 33,74%, сообщает избирательная комиссия региона.В Кузбассе проходят 19 избирательных кампаний. Помимо думских, это выборы в советы народных депутатов в Кемерово и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.
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политика, кемеровская область, новокузнецк, мыски, госдума рф
06:40 18.09.2021
 
Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента

Явка в первый день выборов в Кемеровской области превысила 33 процента

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кемеровской области в первый день голосования составила 33,74%, сообщает избирательная комиссия региона.

"Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Кемеровской области - Кузбассе 17 сентября на 20.00 составила 33,74%, 656 621 (человек – ред.)", – сообщили в избиркоме.

В Кузбассе проходят 19 избирательных кампаний. Помимо думских, это выборы в советы народных депутатов в Кемерово и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 06:17Выборы в Государственную думу
В Хабаровском крае заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКемеровская областьНовокузнецкМыскиГосдума РФ
 
 
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