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Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента

Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в Кемеровской области превысила 33 процента

Явка на выборах в Госдуму в Кемеровской области в первый день голосования составила 33,74%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T06:40

2021-09-18T06:40

2021-09-18T06:40

выборы в государственную думу

политика

кемеровская область

новокузнецк

мыски

госдума рф

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КЕМЕРОВО, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кемеровской области в первый день голосования составила 33,74%, сообщает избирательная комиссия региона.В Кузбассе проходят 19 избирательных кампаний. Помимо думских, это выборы в советы народных депутатов в Кемерово и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750638211.html

кемеровская область

новокузнецк

мыски

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политика, кемеровская область, новокузнецк, мыски, госдума рф