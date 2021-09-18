https://ria.ru/20210918/yavka-1750637550.html

Явка на выборах в Иркутской области составила около 11 процентов

Явка на выборах в Иркутской области составила около 11 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в Иркутской области составила около 11 процентов

Явка избирателей в Иркутской области на момент окончания работы участков 17 сентября составила почти 11%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T06:03

2021-09-18T06:03

2021-09-18T06:04

выборы в государственную думу

политика

иркутская область

бодайбинский район

госдума рф

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ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области на момент окончания работы участков 17 сентября составила почти 11%, сообщает избирательная комиссия региона.В Иркутской области проходят 92 избирательные кампании: выборы в Госдуму, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. В области более 1,8 миллиона избирателей.Высокую явку демонстрируют избиратели Катангского (30,94%), Балаганского (24,6%) и Аларского (22,18%) районов, самая низкая – в Бодайбо и Бодайбинском районе (7,04%).

https://ria.ru/20210918/yavka-1750637430.html

иркутская область

бодайбинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, иркутская область, бодайбинский район, госдума рф