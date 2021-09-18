https://ria.ru/20210918/yavka-1750637550.html
Явка на выборах в Иркутской области составила около 11 процентов
Явка на выборах в Иркутской области составила около 11 процентов - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Иркутской области составила около 11 процентов
Явка избирателей в Иркутской области на момент окончания работы участков 17 сентября составила почти 11%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T06:03
2021-09-18T06:03
2021-09-18T06:04
выборы в государственную думу
политика
иркутская область
бодайбинский район
госдума рф
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ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области на момент окончания работы участков 17 сентября составила почти 11%, сообщает избирательная комиссия региона.В Иркутской области проходят 92 избирательные кампании: выборы в Госдуму, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. В области более 1,8 миллиона избирателей.Высокую явку демонстрируют избиратели Катангского (30,94%), Балаганского (24,6%) и Аларского (22,18%) районов, самая низкая – в Бодайбо и Бодайбинском районе (7,04%).
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иркутская область
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политика, иркутская область, бодайбинский район, госдума рф
06:03 18.09.2021 (обновлено: 06:04 18.09.2021)
Явка на выборах в Иркутской области составила около 11 процентов
Явка в первый день выборов в Иркутской области составила около 11 процентов