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Три человека погибли при взрыве в афганском Джелалабаде

Три человека погибли при взрыве в афганском Джелалабаде - РИА Новости, 18.09.2021

Три человека погибли при взрыве в афганском Джелалабаде

Число раненых в результате взрыва в городе Джелалабаде афганской провинции Нангархар возросло до 18, три человека погибли, сообщает телеканал Shamshad News со... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:27

2021-09-18T10:27

2021-09-18T12:47

захват власти в афганистане талибами

в мире

джелалабад

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КАБУЛ, 18 сен — РИА Новости. Число раненых в результате взрыва в городе Джелалабаде афганской провинции Нангархар возросло до 18, три человека погибли, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на источник.При этом отмечается, что управление информации и культуры провинции сообщило, что в результате взрыва никто не пострадал.Как сообщил местный источник РИА Новости, пострадали 19 человек. По данным источника в больнице Нангархара, среди пострадавших три мирных жителя. При этом очевидцы сообщили, что произошло три взрыва в трех районах Джелалабада, они были направлены против автомобилей талибов.Ранее телеканал Shamshad News со ссылкой на местных жителей сообщал, что по меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в Джелалабаде, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/afganistan-1750567791.html

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в мире, джелалабад