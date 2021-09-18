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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210918/vyplata-1750666712.html
Правительство одобрило выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19
Правительство одобрило выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2021
Правительство одобрило выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19
Правительство России на заседании в четверг одобрило предоставление единовременной страховой выплаты медперсоналу, непосредственно работающему с пациентами, у... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T12:47
2021-09-18T12:47
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило предоставление единовременной страховой выплаты медперсоналу, непосредственно работающему с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию, сообщается на сайте кабмина РФ."Решение Правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, "- говорится в сообщении.Поясняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение финансирования единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/koronavirus-1750590804.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:47 18.09.2021
 
Правительство одобрило выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19

Правительство одобрило единовременную выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило предоставление единовременной страховой выплаты медперсоналу, непосредственно работающему с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Решение Правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, "- говорится в сообщении.
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Поясняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение финансирования единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
 
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