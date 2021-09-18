https://ria.ru/20210918/vyplata-1750666712.html

Правительство одобрило выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19

Правительство одобрило выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2021

Правительство одобрило выплату медперсоналу за работу с больными COVID-19

Правительство России на заседании в четверг одобрило предоставление единовременной страховой выплаты медперсоналу, непосредственно работающему с пациентами, у... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T12:47

2021-09-18T12:47

2021-09-18T12:47

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило предоставление единовременной страховой выплаты медперсоналу, непосредственно работающему с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию, сообщается на сайте кабмина РФ."Решение Правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, "- говорится в сообщении.Поясняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение финансирования единовременной страховой выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/koronavirus-1750590804.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии