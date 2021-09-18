https://ria.ru/20210918/vybory-1750727221.html

В Ингушетии за два дня проголосовало больше половины избирателей

В Ингушетии за два дня проголосовало больше половины избирателей - РИА Новости, 18.09.2021

В Ингушетии за два дня проголосовало больше половины избирателей

Явка на выборах в Ингушетии по итогам двух дней голосования превысила 50%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T23:56

2021-09-18T23:56

2021-09-18T23:56

выборы в государственную думу

политика

магас

республика ингушетия

госдума рф

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НАЛЬЧИК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Ингушетии по итогам двух дней голосования превысила 50%, сообщает региональный избирком."По состоянию на 20.00 мск субботы в Ингушетии проголосовало 117 804 человек, это 50,16% избирателей", - говорится в сообщении.Наибольшая активность избирателей отмечается в столице республики – Магасе, где проголосовали 61,89% избирателей, Джейрахском (57,11%) и Малгобекском (52,52%) районах."Жалоб и заявлений от участников избирательного процесса не поступало, фактов нарушения избирательного законодательства не выявлено", - отмечает избирком.В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов республиканского парламента. Голосование на 137 избирательных участках проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210918/narusheniya-1750726755.html

магас

республика ингушетия

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политика, магас, республика ингушетия, госдума рф