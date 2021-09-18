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В Ингушетии за два дня проголосовало больше половины избирателей
В Ингушетии за два дня проголосовало больше половины избирателей - РИА Новости, 18.09.2021
В Ингушетии за два дня проголосовало больше половины избирателей
Явка на выборах в Ингушетии по итогам двух дней голосования превысила 50%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T23:56
2021-09-18T23:56
2021-09-18T23:56
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НАЛЬЧИК, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Ингушетии по итогам двух дней голосования превысила 50%, сообщает региональный избирком."По состоянию на 20.00 мск субботы в Ингушетии проголосовало 117 804 человек, это 50,16% избирателей", - говорится в сообщении.Наибольшая активность избирателей отмечается в столице республики – Магасе, где проголосовали 61,89% избирателей, Джейрахском (57,11%) и Малгобекском (52,52%) районах."Жалоб и заявлений от участников избирательного процесса не поступало, фактов нарушения избирательного законодательства не выявлено", - отмечает избирком.В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов республиканского парламента. Голосование на 137 избирательных участках проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.
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политика, магас, республика ингушетия, госдума рф
В Ингушетии за два дня проголосовало больше половины избирателей
В Ингушетии за два дня выборов в Госдуму проголосовало больше половины избирателей