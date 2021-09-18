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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750725004.html
Мосгоризбирком опроверг сообщение о драке с участием члена УИК от "Яблока"
Мосгоризбирком опроверг сообщение о драке с участием члена УИК от "Яблока" - РИА Новости, 18.09.2021
Мосгоризбирком опроверг сообщение о драке с участием члена УИК от "Яблока"
Мосгоризбирком опроверг сообщение о драке в участковой избирательной комиссии №36 в Москве с участием члена территориального избиркома от партии "Яблоко". РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T23:10
2021-09-18T23:10
выборы в государственную думу
москва
александр брод
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telegram (приложение)
мосгоризбирком
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг сообщение о драке в участковой избирательной комиссии №36 в Москве с участием члена территориального избиркома от партии "Яблоко".Ранее телеканал "Дождь"* опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, что в УИК №36 якобы произошла драка. По утверждению канала, член территориальной избирательной комиссии (ТИК) от "Яблока" хотела ознакомиться с документами и взяла папку, после чего член УИК с правом решающего голоса с силой вырвал у нее бумаги. В сообщении добавили, что конфликт закончился после прихода полицейских.Помимо этого, как отметили во МГИК, в партии сообщили, что член ТИК "предположительно, нашла признаки фальсификации на надомном голосовании"."Информация о драке не соответствует действительности, также недостоверны сведения о якобы совершенном вбросе. В ходе проверки установлено, что председатель УИК раскладывала документы на столе. В этот момент член УИК с ПСГ от партии "Яблоко" Пузин С.В., также работавший с документами, пытался вырвать их из ее рук и вел себя неадекватно. Данная ситуация в том числе зафиксирована камера видеонаблюдения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Там добавляется, что представители "Яблока" нарушили общественный порядок, препятствовали работе избирательной комиссии и самому голосованию. Эти действия были пресечены сотрудниками полиции."Председатель написала заявление в ОВД, был задержан Пузин С.В. и еще два члена УИК с ПГС от партии "Яблоко". Полицейские зафиксировали показания присутствующих", - отметили в Мосгоризбиркоме.Ранее председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод сообщил, что НОМ получил из регионов более 90 тысяч сообщений, в том числе о проблемных вопросах и фейках, касающихся выборов. В свою очередь руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщил, что за пятницу было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений. По его словам, "свои цели "фейкометы" не достигли, потому что… есть видеонаблюдение на участках, есть видеофиксации и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию".* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
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москва, александр брод, яблоко, telegram (приложение), мосгоризбирком, александр малькевич, россия
23:10 18.09.2021
 
Мосгоризбирком опроверг сообщение о драке с участием члена УИК от "Яблока"

Мосгоризбирком опроверг сообщение о драке с участием члена УИК от партии "Яблоко"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг сообщение о драке в участковой избирательной комиссии №36 в Москве с участием члена территориального избиркома от партии "Яблоко".
Ранее телеканал "Дождь"* опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, что в УИК №36 якобы произошла драка. По утверждению канала, член территориальной избирательной комиссии (ТИК) от "Яблока" хотела ознакомиться с документами и взяла папку, после чего член УИК с правом решающего голоса с силой вырвал у нее бумаги. В сообщении добавили, что конфликт закончился после прихода полицейских.
Информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 22:03Выборы в Государственную думу
ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на итог голосования
Помимо этого, как отметили во МГИК, в партии сообщили, что член ТИК "предположительно, нашла признаки фальсификации на надомном голосовании".
"Информация о драке не соответствует действительности, также недостоверны сведения о якобы совершенном вбросе. В ходе проверки установлено, что председатель УИК раскладывала документы на столе. В этот момент член УИК с ПСГ от партии "Яблоко" Пузин С.В., также работавший с документами, пытался вырвать их из ее рук и вел себя неадекватно. Данная ситуация в том числе зафиксирована камера видеонаблюдения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
Там добавляется, что представители "Яблока" нарушили общественный порядок, препятствовали работе избирательной комиссии и самому голосованию. Эти действия были пресечены сотрудниками полиции.
"Председатель написала заявление в ОВД, был задержан Пузин С.В. и еще два члена УИК с ПГС от партии "Яблоко". Полицейские зафиксировали показания присутствующих", - отметили в Мосгоризбиркоме.
Ранее председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод сообщил, что НОМ получил из регионов более 90 тысяч сообщений, в том числе о проблемных вопросах и фейках, касающихся выборов. В свою очередь руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщил, что за пятницу было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений. По его словам, "свои цели "фейкометы" не достигли, потому что… есть видеонаблюдение на участках, есть видеофиксации и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию".
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуМоскваАлександр БродЯблокоTelegram (приложение)МосгоризбиркомАлександр МалькевичРоссия
 
 
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