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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750722699.html
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента
Явка избирателей Волгоградской области на выборы по данным на 20:00 мск субботы составила 47,13%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T22:27
2021-09-18T22:27
выборы в государственную думу
политика
волгоградская область
госдума рф
выборы в государственную думу
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ВОЛГОГРАД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей Волгоградской области на выборы по данным на 20:00 мск субботы составила 47,13%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона."В Волгоградской области на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва по состоянию на 20:00 18 сентября явка избирателей составила 47,13%",- говорится в сообщении ведомства.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.По данным избирательной комиссии Волгоградской области, явка на выборах в депутаты Госдума в первый день голосования составляла 27,03%, в регионе 1464 избирательных участка, в списке избирателей - более 1,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20210918/narusheniya-1750721020.html
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политика, волгоградская область, госдума рф, выборы в государственную думу
22:27 18.09.2021
 
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента

Явка на выборы в Госдуму в Волгоградской области составила 47,13 процента

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник участковой избирательной комиссии №51 в городе Петропавловске-Камчатском пломбирует стационарные урны для голосования
Сотрудник участковой избирательной комиссии №51 в городе Петропавловске-Камчатском пломбирует стационарные урны для голосования - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВОЛГОГРАД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей Волгоградской области на выборы по данным на 20:00 мск субботы составила 47,13%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.
"В Волгоградской области на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва по состоянию на 20:00 18 сентября явка избирателей составила 47,13%",- говорится в сообщении ведомства.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.
По данным избирательной комиссии Волгоградской области, явка на выборах в депутаты Госдума в первый день голосования составляла 27,03%, в регионе 1464 избирательных участка, в списке избирателей - более 1,8 миллиона человек.
Информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 22:03Выборы в Государственную думу
ЦИК не зафиксировал нарушений, которые могут повлиять на итог голосования
 
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