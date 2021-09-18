https://ria.ru/20210918/vybory-1750722699.html

Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента

Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента

Явка избирателей Волгоградской области на выборы по данным на 20:00 мск субботы составила 47,13%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:27

2021-09-18T22:27

2021-09-18T22:27

выборы в государственную думу

политика

волгоградская область

госдума рф

выборы в государственную думу

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ВОЛГОГРАД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей Волгоградской области на выборы по данным на 20:00 мск субботы составила 47,13%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона."В Волгоградской области на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва по состоянию на 20:00 18 сентября явка избирателей составила 47,13%",- говорится в сообщении ведомства.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.По данным избирательной комиссии Волгоградской области, явка на выборах в депутаты Госдума в первый день голосования составляла 27,03%, в регионе 1464 избирательных участка, в списке избирателей - более 1,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20210918/narusheniya-1750721020.html

волгоградская область

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политика, волгоградская область, госдума рф, выборы в государственную думу