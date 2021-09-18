https://ria.ru/20210918/vybory-1750722699.html
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента
Явка избирателей Волгоградской области на выборы по данным на 20:00 мск субботы составила 47,13%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T22:27
2021-09-18T22:27
2021-09-18T22:27
выборы в государственную думу
политика
волгоградская область
госдума рф
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654702_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_eca4494285199ab0427830ee3a79621a.jpg
ВОЛГОГРАД, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей Волгоградской области на выборы по данным на 20:00 мск субботы составила 47,13%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона."В Волгоградской области на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва по состоянию на 20:00 18 сентября явка избирателей составила 47,13%",- говорится в сообщении ведомства.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.По данным избирательной комиссии Волгоградской области, явка на выборах в депутаты Госдума в первый день голосования составляла 27,03%, в регионе 1464 избирательных участка, в списке избирателей - более 1,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20210918/narusheniya-1750721020.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654702_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f6c1aeff0a398cedf140ffebe6eba1d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, волгоградская область, госдума рф, выборы в государственную думу
Явка на выборах в Волгоградской области составила 47,1 процента
Явка на выборы в Госдуму в Волгоградской области составила 47,13 процента