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Булаев назвал голосование на выборах во второй день корректным

Булаев назвал голосование на выборах во второй день корректным - РИА Новости, 18.09.2021

Булаев назвал голосование на выборах во второй день корректным

Голосование во второй день выборов в РФ можно оценить как спокойное и корректное, нарушений, влияющих на результат голосования, нет, заявил РИА Новости замглавы РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T21:59

2021-09-18T21:59

2021-09-18T22:12

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Голосование во второй день выборов в РФ можно оценить как спокойное и корректное, нарушений, влияющих на результат голосования, нет, заявил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев."Оцениваю как спокойное, корректное голосование. Нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет", - сказал Булаев, отвечая на вопрос об итогах второго дня голосования.Он напомнил, что, по данным ЦИК, явка по итогам второго дня на 20:00 по Москве составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования."Что касается дистанционного электронного голосования, явка по всем регионам составляет уже около 80%. Так что мой прогноз явки в 90% на дистанционном электронном голосовании может и сбыться", - добавил Булаев.

https://ria.ru/20210918/enot-1750717750.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия