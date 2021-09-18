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В Псковской области явка превысила 28 процентов к концу второго дня
В Псковской области явка превысила 28 процентов к концу второго дня - РИА Новости, 18.09.2021
В Псковской области явка превысила 28 процентов к концу второго дня
Явка на выборах в Государственную думу в Псковской области на 20.00 второго дня голосования составила 28,18%, сообщили в региональной избирательной комиссии. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T21:39
2021-09-18T21:39
2021-09-18T23:04
выборы в государственную думу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу в Псковской области на 20.00 второго дня голосования составила 28,18%, сообщили в региональной избирательной комиссии."Явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва — 28,18%", - сообщили в избирательной комиссии Псковской области.В сообщении отмечается, что явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания составила 27,25%, а на выборах двух глав районов Куньинского и Новосокольнического района - 39,08 и 29,18 процентов соответственно.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, псковская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
21:39 18.09.2021 (обновлено: 23:04 18.09.2021)
В Псковской области явка превысила 28 процентов к концу второго дня
Явка на выборах в Псковской области превысила 28 процентов к концу второго дня голосования