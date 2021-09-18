В Чечне второй день выборов завершился явкой в 73,49 процента
В Чечне второй день выборов депутатов в Госдуму завершился явкой в 73,49 процента
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИзбиратели на выборах в совет депутатов Ново-Атагинского сельского поселения в единый день голосования
ГРОЗНЫЙ, 18 сен - РИА Новости. Второй день трехдневного голосования в Чечне завершился явкой в 73,49%, в голосовании приняли участие 569 тысяч 519 избирателей.
"По итогам второго дня голосования явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выборах Главы Чеченской Республики, выборах депутатов Парламента Чеченской Республики пятого созыва, а также муниципальных выборах составила 73,49%. В голосовании приняли участие 569 519 избирателей",- сообщает избирательная комиссия Чечни.
Избирком Чечни также отметил увеличение числа избирателей, желающих проголосовать на дому.
"Если раньше заявки о голосовании вне помещения поступали от избирателей старшего возраста и жителей с ограниченными возможностями здоровья, то сейчас круг таких избирателей заметно расширился. Подать заявку о голосовании на дому могут и те, кто ухаживает за больными, имеет маленьких детей, либо по каким-то другим уважительным причинам", - отметили в избиркоме республики.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
С 17 по 19 сентября в Чечне проходят многоуровневые выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, главы Чечни, депутатов местного парламента, а также по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.