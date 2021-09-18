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В Свердловской области проголосовали более 32 процентов избирателей
В Свердловской области проголосовали более 32 процентов избирателей - РИА Новости, 18.09.2021
В Свердловской области проголосовали более 32 процентов избирателей
Явка на выборах в Свердловской области во второй из трех дней голосования составила более 32%, сообщает региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T20:20
2021-09-18T20:20
2021-09-18T20:20
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Свердловской области во второй из трех дней голосования составила более 32%, сообщает региональная избирательная комиссия."В Свердловской области 18 сентября 2021 года к 15 часам (13.00 мск) проголосовали 27,93% избирателей. К 20 часам (18.00 мск) - 32,34%", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Свердловской области выбирают депутатов Госдумы, регионального парламента, в ряде муниципалитетов проходят довыборы депутатов в местные думы.
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политика, свердловская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В Свердловской области проголосовали более 32 процентов избирателей
В Свердловской области во второй день проголосовали более 32 процентов избирателей