https://ria.ru/20210918/vybory-1750713477.html

В Свердловской области проголосовали более 32 процентов избирателей

В Свердловской области проголосовали более 32 процентов избирателей - РИА Новости, 18.09.2021

В Свердловской области проголосовали более 32 процентов избирателей

Явка на выборах в Свердловской области во второй из трех дней голосования составила более 32%, сообщает региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T20:20

2021-09-18T20:20

2021-09-18T20:20

выборы в государственную думу

политика

свердловская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653478_0:0:2743:1542_1920x0_80_0_0_c362f73b7892f93ad500f1b67bb2ac3a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Свердловской области во второй из трех дней голосования составила более 32%, сообщает региональная избирательная комиссия."В Свердловской области 18 сентября 2021 года к 15 часам (13.00 мск) проголосовали 27,93% избирателей. К 20 часам (18.00 мск) - 32,34%", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Свердловской области выбирают депутатов Госдумы, регионального парламента, в ряде муниципалитетов проходят довыборы депутатов в местные думы.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750706619.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, свердловская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия