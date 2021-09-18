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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750711767.html
В Москве отразили несущественные атаки на онлайн-голосование
В Москве отразили несущественные атаки на онлайн-голосование - РИА Новости, 18.09.2021
В Москве отразили несущественные атаки на онлайн-голосование
Несущественные атаки на сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования зафиксировали и отразили в Москве в субботу, на процесс голосования они не повлияли,... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T20:05
2021-09-18T20:05
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
кибератаки
илья массух
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Несущественные атаки на сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования зафиксировали и отразили в Москве в субботу, на процесс голосования они не повлияли, сообщил РИА Новости председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.В пятницу Массух говорил агентству, что в Москве велись DDOS-атаки как на сайт, где проводилось голосование, так и на сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования, который из-за этого отображал информацию с большими задержками. Как сообщал Массух, атаки на сайты онлайн-голосования в Москве были отражены, после этого системы защиты усилили."Нет, сегодня все достаточно штатно. По Москве были небольшие, несущественные атаки на "обзервер "- сайт для наблюдения за ходом голосования", - сказал Массух.Он отметил, что на ход голосования и работу самого "обзервера" они не повлияли.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, кибератаки, илья массух, россия
20:05 18.09.2021
 
В Москве отразили несущественные атаки на онлайн-голосование

Избирком: в Москве отразили несущественные атаки на онлайн-голосование выборов в Госдуму

© РИА Новости / Владимир АстапковичДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Несущественные атаки на сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования зафиксировали и отразили в Москве в субботу, на процесс голосования они не повлияли, сообщил РИА Новости председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.
В пятницу Массух говорил агентству, что в Москве велись DDOS-атаки как на сайт, где проводилось голосование, так и на сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования, который из-за этого отображал информацию с большими задержками. Как сообщал Массух, атаки на сайты онлайн-голосования в Москве были отражены, после этого системы защиты усилили.
"Нет, сегодня все достаточно штатно. По Москве были небольшие, несущественные атаки на "обзервер "- сайт для наблюдения за ходом голосования", - сказал Массух.
Он отметил, что на ход голосования и работу самого "обзервера" они не повлияли.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
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