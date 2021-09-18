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Явка в Тюменской области составила 38,85 процента
Явка в Тюменской области составила 38,85 процента - РИА Новости, 18.09.2021
Явка в Тюменской области составила 38,85 процента
Явка на выборах в Тюменской области во второй из трех дней голосования составила 38,85%, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T19:55
2021-09-18T19:55
2021-09-18T19:55
выборы в государственную думу
политика
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тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Тюменской области во второй из трех дней голосования составила 38,85%, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин."По сравнению с первым днем явка избирателей, их активность существенно выросли. Мы достигли такой цифры: 38,85%, а это значит, что проголосовало свыше 440 тысяч наших земляков - 440 534 человека", - сказал Халин в эфире на официальной площадке Тюменской области во "Вконтакте".Председатель избиркома отметил, что явка избирателей в Тюмени в субботу существенно подросла - проголосовали 166 189 человек, что составило 28,91%.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. В Тюменской области выбирают депутатов Госдумы, регионального парламента, в ряде муниципалитетов проходят довыборы депутатов в местные думы.
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политика, тюмень, тюменская область, госдума рф
Явка в Тюменской области составила 38,85 процента
Явка в Тюменской области во второй день голосования составила 38,85 процента