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Явка в Тюменской области составила 38,85 процента

Явка в Тюменской области составила 38,85 процента - РИА Новости, 18.09.2021

Явка в Тюменской области составила 38,85 процента

Явка на выборах в Тюменской области во второй из трех дней голосования составила 38,85%, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:55

2021-09-18T19:55

2021-09-18T19:55

выборы в государственную думу

политика

тюмень

тюменская область

госдума рф

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ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Тюменской области во второй из трех дней голосования составила 38,85%, сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин."По сравнению с первым днем явка избирателей, их активность существенно выросли. Мы достигли такой цифры: 38,85%, а это значит, что проголосовало свыше 440 тысяч наших земляков - 440 534 человека", - сказал Халин в эфире на официальной площадке Тюменской области во "Вконтакте".Председатель избиркома отметил, что явка избирателей в Тюмени в субботу существенно подросла - проголосовали 166 189 человек, что составило 28,91%.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. В Тюменской области выбирают депутатов Госдумы, регионального парламента, в ряде муниципалитетов проходят довыборы депутатов в местные думы.

https://ria.ru/20210918/nablyudateli-1750709023.html

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политика, тюмень, тюменская область, госдума рф