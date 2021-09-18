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В Москве проголосовали онлайн более 1,6 миллиона избирателей

В Москве проголосовали онлайн более 1,6 миллиона избирателей - РИА Новости, 18.09.2021

В Москве проголосовали онлайн более 1,6 миллиона избирателей

Более 1,6 миллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные электронного штаба. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:37

2021-09-18T19:37

2021-09-18T20:13

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политика

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выборы в государственную думу

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Более 1,6 миллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму, свидетельствуют данные электронного штаба.Из 2 014 765 зарегистрированных по состоянию на 18:00 мск свой голос отдали 1 630 117 горожан. Явка составила 80%.Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий.Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, россия