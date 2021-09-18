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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750706619.html
Бут выразил сожаление, что не сможет проголосовать из-за законов США
Бут выразил сожаление, что не сможет проголосовать из-за законов США - РИА Новости, 18.09.2021
Бут выразил сожаление, что не сможет проголосовать из-за законов США
Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в США, выразил сожаление, что не сможет принять участие в выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T19:17
2021-09-18T19:17
выборы в государственную думу
в мире
таиланд
сша
виктор бут
госдума рф
выборы в государственную думу
алла бут
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в США, выразил сожаление, что не сможет принять участие в выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости его жена Алла."Виктор сказал, что очень сожалеет, что, находясь в американской тюрьме, не может принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ. Он, конечно, знает, что голосование для российских граждан, находящихся в США, организовано дипломатическими представительствами России в Америке, и ему жаль, что тюремные правила США не позволяют заключенным голосовать", - рассказала Алла Бут после телефонного разговора с мужем."То, что американцы в своих тюрьмах не могут голосовать, так как на время заключения они поражены в избирательных правах – это понятно, но ведь меня в России никто избирательных прав не лишал, и потому досадно, что эти американские тюремные правила распространяются и на иностранных граждан, находящихся в американских пенитенциарных заведениях", - сказал россиянин супруге, добавив, что запрет на участие в выборах действует как для личного голосования, так и для голосования по почте."К сожалению, даже если бы американские правила допускали возможность проголосовать, и если бы ко мне могли приехать для этого сотрудники посольства, сейчас это было бы невозможно из-за карантина", - сказал Бут.Федеральная тюрьма "Мэрион" в штате Иллинойс, где россиянин содержится в спецблоке коммуникационного контроля, в настоящее время все еще находится на карантине из-за коронавирусной инфекции, который был повторно введен после нескольких новых случаев заболевания и смерти заключенных в августе 2021 года. По условиям карантина любые визиты в тюрьму, даже визиты дипломатов и адвокатов, полностью запрещены.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
https://ria.ru/20210917/zakony-1750626043.html
https://ria.ru/20210917/vybory-1750557382.html
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в мире, таиланд, сша, виктор бут, госдума рф, выборы в государственную думу, алла бут, россия
19:17 18.09.2021
 
Бут выразил сожаление, что не сможет проголосовать из-за законов США

Виктор Бут выразил сожаление, что не сможет проголосовать на выборах из-за законов США

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Apichart Weerawong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в США, выразил сожаление, что не сможет принять участие в выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости его жена Алла.
"Виктор сказал, что очень сожалеет, что, находясь в американской тюрьме, не может принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ. Он, конечно, знает, что голосование для российских граждан, находящихся в США, организовано дипломатическими представительствами России в Америке, и ему жаль, что тюремные правила США не позволяют заключенным голосовать", - рассказала Алла Бут после телефонного разговора с мужем.
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"То, что американцы в своих тюрьмах не могут голосовать, так как на время заключения они поражены в избирательных правах – это понятно, но ведь меня в России никто избирательных прав не лишал, и потому досадно, что эти американские тюремные правила распространяются и на иностранных граждан, находящихся в американских пенитенциарных заведениях", - сказал россиянин супруге, добавив, что запрет на участие в выборах действует как для личного голосования, так и для голосования по почте.
"К сожалению, даже если бы американские правила допускали возможность проголосовать, и если бы ко мне могли приехать для этого сотрудники посольства, сейчас это было бы невозможно из-за карантина", - сказал Бут.
Федеральная тюрьма "Мэрион" в штате Иллинойс, где россиянин содержится в спецблоке коммуникационного контроля, в настоящее время все еще находится на карантине из-за коронавирусной инфекции, который был повторно введен после нескольких новых случаев заболевания и смерти заключенных в августе 2021 года. По условиям карантина любые визиты в тюрьму, даже визиты дипломатов и адвокатов, полностью запрещены.
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Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
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