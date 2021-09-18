https://ria.ru/20210918/vybory-1750706619.html

Бут выразил сожаление, что не сможет проголосовать из-за законов США

Бут выразил сожаление, что не сможет проголосовать из-за законов США - РИА Новости, 18.09.2021

Бут выразил сожаление, что не сможет проголосовать из-за законов США

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в США, выразил сожаление, что не сможет принять участие в выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:17

2021-09-18T19:17

2021-09-18T19:17

выборы в государственную думу

в мире

таиланд

сша

виктор бут

госдума рф

выборы в государственную думу

алла бут

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в США, выразил сожаление, что не сможет принять участие в выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости его жена Алла."Виктор сказал, что очень сожалеет, что, находясь в американской тюрьме, не может принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ. Он, конечно, знает, что голосование для российских граждан, находящихся в США, организовано дипломатическими представительствами России в Америке, и ему жаль, что тюремные правила США не позволяют заключенным голосовать", - рассказала Алла Бут после телефонного разговора с мужем."То, что американцы в своих тюрьмах не могут голосовать, так как на время заключения они поражены в избирательных правах – это понятно, но ведь меня в России никто избирательных прав не лишал, и потому досадно, что эти американские тюремные правила распространяются и на иностранных граждан, находящихся в американских пенитенциарных заведениях", - сказал россиянин супруге, добавив, что запрет на участие в выборах действует как для личного голосования, так и для голосования по почте."К сожалению, даже если бы американские правила допускали возможность проголосовать, и если бы ко мне могли приехать для этого сотрудники посольства, сейчас это было бы невозможно из-за карантина", - сказал Бут.Федеральная тюрьма "Мэрион" в штате Иллинойс, где россиянин содержится в спецблоке коммуникационного контроля, в настоящее время все еще находится на карантине из-за коронавирусной инфекции, который был повторно введен после нескольких новых случаев заболевания и смерти заключенных в августе 2021 года. По условиям карантина любые визиты в тюрьму, даже визиты дипломатов и адвокатов, полностью запрещены.Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".

https://ria.ru/20210917/zakony-1750626043.html

https://ria.ru/20210917/vybory-1750557382.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750498241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, таиланд, сша, виктор бут, госдума рф, выборы в государственную думу, алла бут, россия