Бут выразил сожаление, что не сможет проголосовать из-за законов США
Виктор Бут выразил сожаление, что не сможет проголосовать на выборах из-за законов США
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в США, выразил сожаление, что не сможет принять участие в выборах в Госдуму, сообщила РИА Новости его жена Алла.
"Виктор сказал, что очень сожалеет, что, находясь в американской тюрьме, не может принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ. Он, конечно, знает, что голосование для российских граждан, находящихся в США, организовано дипломатическими представительствами России в Америке, и ему жаль, что тюремные правила США не позволяют заключенным голосовать", - рассказала Алла Бут после телефонного разговора с мужем.
"То, что американцы в своих тюрьмах не могут голосовать, так как на время заключения они поражены в избирательных правах – это понятно, но ведь меня в России никто избирательных прав не лишал, и потому досадно, что эти американские тюремные правила распространяются и на иностранных граждан, находящихся в американских пенитенциарных заведениях", - сказал россиянин супруге, добавив, что запрет на участие в выборах действует как для личного голосования, так и для голосования по почте.
"К сожалению, даже если бы американские правила допускали возможность проголосовать, и если бы ко мне могли приехать для этого сотрудники посольства, сейчас это было бы невозможно из-за карантина", - сказал Бут.
Федеральная тюрьма "Мэрион" в штате Иллинойс, где россиянин содержится в спецблоке коммуникационного контроля, в настоящее время все еще находится на карантине из-за коронавирусной инфекции, который был повторно введен после нескольких новых случаев заболевания и смерти заключенных в августе 2021 года. По условиям карантина любые визиты в тюрьму, даже визиты дипломатов и адвокатов, полностью запрещены.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".