Эксперты из Германии оценили уровень организации выборов в Омской области
Эксперты из Германии оценили уровень организации выборов в Госдуму в Омской области
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии №51 пломбируют переносные урны для голосования вне помещения для голосования перед открытием избирательного участка
ОМСК, 18 сен – РИА Новости. Международные наблюдатели оценили избирательный процесс в Омской области и поделились впечатлениями, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Как сообщили в облправительстве, в Омск для присутствия на выборах приехали международные наблюдатели из Германии - представитель федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Урс Ункауф и общественный активист, управляющий директор портала Weltnetz.TV Артур Лейер.
"За последние два дня мы проехали около 10 избирательных участков, поговорили с наблюдателями, и до сих пор впечатления только хорошие. Основываясь на своем предыдущем опыте, могу сказать, что всегда можно что-то улучшить, не бывает на 100% все превосходно. Пока же мне в Омске все нравится. Внутри избирательных участков нет никакой политической агитации, в целом атмосфера очень профессиональная… хочу отметить, что по сравнению с другими регионами, в Омске нет давки, нет напряжения", - цитирует пресс-служба облправительства Урса Ункауфа.
В целом демократический процесс проходит отлично, среди наблюдателей и людей, которые работают на участках, есть молодые люди, избирательные участки доступны для инвалидов, отметил он.
"Сибирь для нас была более интересным вариантом, чем Москва. Участники нашей группы, которая приехала сюда в качестве международных экспертов на выборы, часто были в Москве и в других городах западной России, а в Сибири еще нет. Омск - большой интересный город, поэтому решили приехать сюда. Люди здесь очень гостеприимные, добрые, город нам тоже очень понравился", – рассказал Артур Лейер.
Экспертам открыт доступ на все избирательные участки, они отметили, что соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.