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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750699589.html
Эксперты из Германии оценили уровень организации выборов в Омской области
Эксперты из Германии оценили уровень организации выборов в Омской области - РИА Новости, 18.09.2021
Эксперты из Германии оценили уровень организации выборов в Омской области
Международные наблюдатели оценили избирательный процесс в Омской области и поделились впечатлениями, сообщили в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T17:45
2021-09-18T17:45
выборы в государственную думу
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россия
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ОМСК, 18 сен – РИА Новости. Международные наблюдатели оценили избирательный процесс в Омской области и поделились впечатлениями, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.Как сообщили в облправительстве, в Омск для присутствия на выборах приехали международные наблюдатели из Германии - представитель федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Урс Ункауф и общественный активист, управляющий директор портала Weltnetz.TV Артур Лейер."За последние два дня мы проехали около 10 избирательных участков, поговорили с наблюдателями, и до сих пор впечатления только хорошие. Основываясь на своем предыдущем опыте, могу сказать, что всегда можно что-то улучшить, не бывает на 100% все превосходно. Пока же мне в Омске все нравится. Внутри избирательных участков нет никакой политической агитации, в целом атмосфера очень профессиональная… хочу отметить, что по сравнению с другими регионами, в Омске нет давки, нет напряжения", - цитирует пресс-служба облправительства Урса Ункауфа.В целом демократический процесс проходит отлично, среди наблюдателей и людей, которые работают на участках, есть молодые люди, избирательные участки доступны для инвалидов, отметил он."Сибирь для нас была более интересным вариантом, чем Москва. Участники нашей группы, которая приехала сюда в качестве международных экспертов на выборы, часто были в Москве и в других городах западной России, а в Сибири еще нет. Омск - большой интересный город, поэтому решили приехать сюда. Люди здесь очень гостеприимные, добрые, город нам тоже очень понравился", – рассказал Артур Лейер.Экспертам открыт доступ на все избирательные участки, они отметили, что соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750664024.html
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омск, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
17:45 18.09.2021
 
Эксперты из Германии оценили уровень организации выборов в Омской области

Эксперты из Германии оценили уровень организации выборов в Госдуму в Омской области

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии №51 пломбируют переносные урны для голосования вне помещения для голосования перед открытием избирательного участка
Члены участковой избирательной комиссии №51 пломбируют переносные урны для голосования вне помещения для голосования перед открытием избирательного участка - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ОМСК, 18 сен – РИА Новости. Международные наблюдатели оценили избирательный процесс в Омской области и поделились впечатлениями, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Как сообщили в облправительстве, в Омск для присутствия на выборах приехали международные наблюдатели из Германии - представитель федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Урс Ункауф и общественный активист, управляющий директор портала Weltnetz.TV Артур Лейер.
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"За последние два дня мы проехали около 10 избирательных участков, поговорили с наблюдателями, и до сих пор впечатления только хорошие. Основываясь на своем предыдущем опыте, могу сказать, что всегда можно что-то улучшить, не бывает на 100% все превосходно. Пока же мне в Омске все нравится. Внутри избирательных участков нет никакой политической агитации, в целом атмосфера очень профессиональная… хочу отметить, что по сравнению с другими регионами, в Омске нет давки, нет напряжения", - цитирует пресс-служба облправительства Урса Ункауфа.
В целом демократический процесс проходит отлично, среди наблюдателей и людей, которые работают на участках, есть молодые люди, избирательные участки доступны для инвалидов, отметил он.
"Сибирь для нас была более интересным вариантом, чем Москва. Участники нашей группы, которая приехала сюда в качестве международных экспертов на выборы, часто были в Москве и в других городах западной России, а в Сибири еще нет. Омск - большой интересный город, поэтому решили приехать сюда. Люди здесь очень гостеприимные, добрые, город нам тоже очень понравился", – рассказал Артур Лейер.
Экспертам открыт доступ на все избирательные участки, они отметили, что соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.
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