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В Курской области проголосовали онлайн почти 78% подавших заявление

В Курской области проголосовали онлайн почти 78% подавших заявление - РИА Новости, 18.09.2021

В Курской области проголосовали онлайн почти 78% подавших заявление

Около 78% избирателей в Курской области, которые зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, приняли участие в выборах, сообщил в субботу РИА... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:32

2021-09-18T16:32

2021-09-18T16:32

выборы в государственную думу

политика

курская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Около 78% избирателей в Курской области, которые зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, приняли участие в выборах, сообщил в субботу РИА Новости представитель облизбиркома."Из того количества избирателей, которые заявились на дистанционное электронное голосование, на сегодняшний день уже приняли участие в голосовании 77,93%. Приняли участие в голосовании по федеральному округу 39 419 - это 77,93%, по одномандатным избирательным округам - 39 449, на 30 человек больше, что составляет 77,99%. По состоянию на 15 часов явка по очному голосованию составила 21,81%", - сказал представитель избиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в ряде регионов РФ, в том числе - Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 50 580 человек.В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.

https://ria.ru/20210918/razvozhaev-1750642251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, курская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия