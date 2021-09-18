Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750692989.html
В Курской области проголосовали онлайн почти 78% подавших заявление
В Курской области проголосовали онлайн почти 78% подавших заявление - РИА Новости, 18.09.2021
В Курской области проголосовали онлайн почти 78% подавших заявление
Около 78% избирателей в Курской области, которые зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, приняли участие в выборах, сообщил в субботу РИА... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:32
2021-09-18T16:32
выборы в государственную думу
политика
курская область
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738488169_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_75c69f329b4ad92931da57276cbcdbdb.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Около 78% избирателей в Курской области, которые зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, приняли участие в выборах, сообщил в субботу РИА Новости представитель облизбиркома."Из того количества избирателей, которые заявились на дистанционное электронное голосование, на сегодняшний день уже приняли участие в голосовании 77,93%. Приняли участие в голосовании по федеральному округу 39 419 - это 77,93%, по одномандатным избирательным округам - 39 449, на 30 человек больше, что составляет 77,99%. По состоянию на 15 часов явка по очному голосованию составила 21,81%", - сказал представитель избиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в ряде регионов РФ, в том числе - Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 50 580 человек.В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.
https://ria.ru/20210918/razvozhaev-1750642251.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738488169_14:0:1791:1333_1920x0_80_0_0_56bc6724992c51bef0f3b2d697c6cf05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, курская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
16:32 18.09.2021
 
В Курской области проголосовали онлайн почти 78% подавших заявление

В Курской области на выборах проголосовали онлайн почти 78% подавших заявление избирателей

© РИА Новости / Владимир АстапковичДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Около 78% избирателей в Курской области, которые зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, приняли участие в выборах, сообщил в субботу РИА Новости представитель облизбиркома.
"Из того количества избирателей, которые заявились на дистанционное электронное голосование, на сегодняшний день уже приняли участие в голосовании 77,93%. Приняли участие в голосовании по федеральному округу 39 419 - это 77,93%, по одномандатным избирательным округам - 39 449, на 30 человек больше, что составляет 77,99%. По состоянию на 15 часов явка по очному голосованию составила 21,81%", - сказал представитель избиркома.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в ряде регионов РФ, в том числе - Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 50 580 человек.
В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 08:37Выборы в Государственную думу
Губернатор Севастополя назвал онлайн-голосование удобным и надежным
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКурская областьГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Российский посол рассказал, как проходят выборы на участках в Японии
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Лента новостейМолния