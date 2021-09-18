https://ria.ru/20210918/vybory-1750692127.html

Общественный штаб заявил, что не зафиксировал нарушений на выборах в Москве

Общественный штаб заявил, что не зафиксировал нарушений на выборах в Москве - РИА Новости, 18.09.2021

Общественный штаб заявил, что не зафиксировал нарушений на выборах в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами в субботу не зафиксировал серьезных нарушений, на данный момент мобильная группа выехала для проверки ситуации на... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:18

2021-09-18T16:18

2021-09-18T16:34

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в субботу не зафиксировал серьезных нарушений, на данный момент мобильная группа выехала для проверки ситуации на одном из участков, сообщил журналистам заместитель руководителя штаба, руководитель Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев."Сегодня у нас не было отмен голосования по урнам, у нас еще подобные ситуации не встречались. Есть какие-то даже не нарушения, а непонимание и эмоции. Многие члены комиссий знают друг друга много лет, мне кажется, что там порой складываются какие-то личные отношения... Мы пока не фиксировали нарушения. Мы активно мониторим информационное поле, пока каких-то откровенных грубостей и нарушений нет", - сказал Ковалев.При этом он отметил, что штаб продолжает проверять все поступающие сообщения, выездная группа отправилась на один из участков. "У нас рабочая группа продолжает следить за ситуацией. Мы сейчас отправили первую нашу выездную группу на один из участков, это участок 641. Я надеюсь, через некоторое время коллеги внесут ясность, что там происходит", - сказал Ковалев.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.бщественный штаб по наблюдению за выборами сообщил, что в субботу пока не зафиксировал серьёзных нарушений в Москве.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750679691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу