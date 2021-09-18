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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750692127.html
Общественный штаб заявил, что не зафиксировал нарушений на выборах в Москве
Общественный штаб заявил, что не зафиксировал нарушений на выборах в Москве - РИА Новости, 18.09.2021
Общественный штаб заявил, что не зафиксировал нарушений на выборах в Москве
Общественный штаб по наблюдению за выборами в субботу не зафиксировал серьезных нарушений, на данный момент мобильная группа выехала для проверки ситуации на... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T16:18
2021-09-18T16:34
выборы в государственную думу
политика
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выборы в государственную думу
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в субботу не зафиксировал серьезных нарушений, на данный момент мобильная группа выехала для проверки ситуации на одном из участков, сообщил журналистам заместитель руководителя штаба, руководитель Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев."Сегодня у нас не было отмен голосования по урнам, у нас еще подобные ситуации не встречались. Есть какие-то даже не нарушения, а непонимание и эмоции. Многие члены комиссий знают друг друга много лет, мне кажется, что там порой складываются какие-то личные отношения... Мы пока не фиксировали нарушения. Мы активно мониторим информационное поле, пока каких-то откровенных грубостей и нарушений нет", - сказал Ковалев.При этом он отметил, что штаб продолжает проверять все поступающие сообщения, выездная группа отправилась на один из участков. "У нас рабочая группа продолжает следить за ситуацией. Мы сейчас отправили первую нашу выездную группу на один из участков, это участок 641. Я надеюсь, через некоторое время коллеги внесут ясность, что там происходит", - сказал Ковалев.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.бщественный штаб по наблюдению за выборами сообщил, что в субботу пока не зафиксировал серьёзных нарушений в Москве.
https://ria.ru/20210918/vybory-1750679691.html
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политика, москва, госдума рф, выборы в государственную думу
16:18 18.09.2021 (обновлено: 16:34 18.09.2021)
 
Общественный штаб заявил, что не зафиксировал нарушений на выборах в Москве

Общественный штаб: наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВо время голосования на избирательном участке в Москве
Во время голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в субботу не зафиксировал серьезных нарушений, на данный момент мобильная группа выехала для проверки ситуации на одном из участков, сообщил журналистам заместитель руководителя штаба, руководитель Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.
"Сегодня у нас не было отмен голосования по урнам, у нас еще подобные ситуации не встречались. Есть какие-то даже не нарушения, а непонимание и эмоции. Многие члены комиссий знают друг друга много лет, мне кажется, что там порой складываются какие-то личные отношения... Мы пока не фиксировали нарушения. Мы активно мониторим информационное поле, пока каких-то откровенных грубостей и нарушений нет", - сказал Ковалев.
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 15:19Выборы в Государственную думу
СПЧ не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в России
При этом он отметил, что штаб продолжает проверять все поступающие сообщения, выездная группа отправилась на один из участков. "У нас рабочая группа продолжает следить за ситуацией. Мы сейчас отправили первую нашу выездную группу на один из участков, это участок 641. Я надеюсь, через некоторое время коллеги внесут ясность, что там происходит", - сказал Ковалев.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.бщественный штаб по наблюдению за выборами сообщил, что в субботу пока не зафиксировал серьёзных нарушений в Москве.
Голосование на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 12:15Выборы в Государственную думу
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