https://ria.ru/20210918/vybory-1750690295.html

Более 700 человек проголосовали в нижегородском СИЗО, сообщила омбудсмен

Более 700 человек проголосовали в нижегородском СИЗО, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 18.09.2021

Более 700 человек проголосовали в нижегородском СИЗО, сообщила омбудсмен

Более 700 человек проголосовали в нижегородском следственном изоляторе в первый день голосования, сообщает Общественная палата Нижегородской области. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:02

2021-09-18T16:02

2021-09-18T16:02

выборы в государственную думу

политика

кстовский район

нижний новгород

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654702_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_eca4494285199ab0427830ee3a79621a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Более 700 человек проголосовали в нижегородском следственном изоляторе в первый день голосования, сообщает Общественная палата Нижегородской области.Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына в субботу в Центре общественного наблюдения за выборами рассказала о ходе голосования в местах содержания под стражей."В соответствии с Конституцией РФ голосовать не могут только лица, которые находятся в местах лишения свободы. А если приговор еще не вступил в законную силу, и человек находится в местах содержания под стражей, то он имеет право проголосовать на выборах. В Нижегородской области 3 следственных изолятора: СИЗО-1 в Нижнем Новгороде, СИЗО-2 в поселке Дружном Кстовского района и СИЗО-3 в селе Вад. Всего количество таких избирателей, которые имеют право проголосовать – более 1000 человек. Вчера проголосовали более 700 человек", - цитируются в сообщении слова Кислициной.Она рассказала, что представители уполномоченного по правам человека в Нижегородской области присутствовали на голосовании в СИЗО-1 в Нижнем Новгороде. "Всем голосующим были предоставлены информационные материалы, у них была возможность ознакомиться с теми кандидатами, с политическими партиями, которые принимают участие в избирательном процессе. Важно, чтобы избирательный процесс проходил открыто, честно и легитимно, чтобы ни у кого не возникло сомнений в результатах голосования", - подчеркнула Кислицына.По данным облизбиркома, по итогам первого дня голосования (без учета дистанционного электронного голосования) явка избирателей по выборам депутатов в Госдуму РФ составила 14,21%, по выборам депутатов в законодательное собрание Нижегородской области – 13,84%.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. На территории Нижегородской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах.

кстовский район

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, кстовский район, нижний новгород, госдума рф, россия