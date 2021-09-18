https://ria.ru/20210918/vybory-1750688857.html

МИД Молдавии прокомментировал проведение выборов в Госдуму в Приднестровье

МИД Молдавии прокомментировал проведение выборов в Госдуму в Приднестровье - РИА Новости, 18.09.2021

МИД Молдавии прокомментировал проведение выборов в Госдуму в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдавии выразило сожаление из-за того, что Россия открыла 27 избирательных участков на выборы в Госдуму на территории... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:52

2021-09-18T15:52

2021-09-18T15:52

выборы в государственную думу

в мире

молдавия

румыния

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выразило сожаление из-за того, что Россия открыла 27 избирательных участков на выборы в Госдуму на территории Приднестровья, информирует ведомство.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Молдавии организована работа 30 избирательных участков, из них 27 – на территории Приднестровья."Касательно открытия избирательных участков в приднестровском регионе 19 сентября для выборов Государственной Думы Российской Федерации, Министерство иностранных дел выражает сожаление, что российская сторона, несмотря на последовательную позицию молдавских властей, действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета и территориальной целостности Молдавии и двусторонней правовой базе", - говорится в сообщении на сайте молдавского МИД.В министерстве отметили, что ранее посольство РФ в Молдавии в ответ на запрос об открытии участков получило уведомление, что нет препятствий для организации голосования в населенных пунктах, контролируемых властями Молдавии. "МИД просил российскую сторону воздержаться от открытия 27 избирательных участках в населенных пунктах в приднестровском регионе Молдавии, в том числе из-за невозможности обеспечения необходимых условий безопасности для проведения голосования", - добавили в ведомстве.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750663425.html

https://ria.ru/20210918/vybory-1750677554.html

молдавия

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, румыния, госдума рф, выборы в государственную думу, россия