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МИД Молдавии прокомментировал проведение выборов в Госдуму в Приднестровье
МИД Молдавии прокомментировал проведение выборов в Госдуму в Приднестровье - РИА Новости, 18.09.2021
МИД Молдавии прокомментировал проведение выборов в Госдуму в Приднестровье
Министерство иностранных дел Молдавии выразило сожаление из-за того, что Россия открыла 27 избирательных участков на выборы в Госдуму на территории... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:52
2021-09-18T15:52
2021-09-18T15:52
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КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выразило сожаление из-за того, что Россия открыла 27 избирательных участков на выборы в Госдуму на территории Приднестровья, информирует ведомство.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Молдавии организована работа 30 избирательных участков, из них 27 – на территории Приднестровья."Касательно открытия избирательных участков в приднестровском регионе 19 сентября для выборов Государственной Думы Российской Федерации, Министерство иностранных дел выражает сожаление, что российская сторона, несмотря на последовательную позицию молдавских властей, действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета и территориальной целостности Молдавии и двусторонней правовой базе", - говорится в сообщении на сайте молдавского МИД.В министерстве отметили, что ранее посольство РФ в Молдавии в ответ на запрос об открытии участков получило уведомление, что нет препятствий для организации голосования в населенных пунктах, контролируемых властями Молдавии. "МИД просил российскую сторону воздержаться от открытия 27 избирательных участках в населенных пунктах в приднестровском регионе Молдавии, в том числе из-за невозможности обеспечения необходимых условий безопасности для проведения голосования", - добавили в ведомстве.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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в мире, молдавия, румыния, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
МИД Молдавии прокомментировал проведение выборов в Госдуму в Приднестровье
МИД Молдавии: Кишенев сожалеет из-за проведения выборов в Госдуму России в Приднестровье
КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии
выразило сожаление из-за того, что Россия
открыла 27 избирательных участков на выборы в Госдуму
на территории Приднестровья
, информирует ведомство.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Молдавии организована работа 30 избирательных участков, из них 27 – на территории Приднестровья.
"Касательно открытия избирательных участков в приднестровском регионе 19 сентября для выборов Государственной Думы Российской Федерации, Министерство иностранных дел выражает сожаление, что российская сторона, несмотря на последовательную позицию молдавских властей, действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета и территориальной целостности Молдавии и двусторонней правовой базе", - говорится в сообщении на сайте молдавского МИД.
В министерстве отметили, что ранее посольство РФ в Молдавии в ответ на запрос об открытии участков получило уведомление, что нет препятствий для организации голосования в населенных пунктах, контролируемых властями Молдавии. "МИД просил российскую сторону воздержаться от открытия 27 избирательных участках в населенных пунктах в приднестровском регионе Молдавии, в том числе из-за невозможности обеспечения необходимых условий безопасности для проведения голосования", - добавили в ведомстве.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.